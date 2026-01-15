Los uruguayos Nico Fonseca y Thiago Borbas, presentados con el Real Oviedo

"Estoy feliz de estar aquí, en España y en Oviedo. La ciudad es maravillosa y me siento muy cómodo. Solo queda darle todo en los entrenamientos y en los partidos para ayudar al equipo y disfrutar de esto", comentó en la sala de prensa del Carlos Tartiere el mediocentro Nico Fonseca, que ya participó en los empates ante Alavés y Betis.

Nico Fonseca, que asegura que no le importa jugar en cualquier posición del centro del campo con tal de ayudar al equipo, no dudó en señalar la opción de ir con Uruguay al próximo Mundial "el objetivo y el sueño" con el que llega al fútbol español tras su paso por el Club León de México y River Plate.

"La temporada en Brasil acabó a principios de diciembre y estaba entrenando, pero no con el equipo. Ahora estoy a disposición del míster y poco a poco espero ponerme a punto", explicó, por su parte, el delantero Thiago Borbas, cedido por el Red Bull Bragantino y que ya disputó unos minutos en el Real Oviedo-Betis.

El atacante, que busca ponerse al mismo ritmo que sus compañeros para ganarse un sitio en el once de su compatriota Almada, quiso poner en valor el recibimiento del vestuario del Real Oviedo, en especial "el liderazgo de un Santi Cazorla del que ya todos saben lo que supone en este club".

El Real Oviedo, que dirige el también uruguayo Guillermo Almada, entrenará este viernes por última vez antes de visitar el sábado (El Sadar, 18:30 horas) a Osasuna, un partido clave en el que los azules intentarán abandonar el último puesto y ponerse a solo tres puntos de los rojillos.