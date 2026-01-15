Míchel: "Necesitamos los puntos para continuar dando pasos adelante”

El entrenador rojiblanco ha asegurado que el derbi es "un partido especial" y ha reivindicado que desde el duelo de la primera vuelta -0-0 en septiembre- el Girona ha ido “a más poco a poco” y es “más competitivo”.

Con todo, Míchel ha remarcado que Manolo González, técnico del Espanyol, está haciendo un trabajo "espectacular" e "increíble".

"Están en un momento que nosotros ya hemos vivido: arriba de la tabla, haciendo las cosas muy bien. Es un equipo muy agresivo y tiene jugadores que están haciendo un temporadón”, ha dicho después de mandar un mensaje de apoyo al delantero periquito Javi Puado tras su grave lesión en la rodilla.

En clave de mercado, ha explicado que es "optimista" con que el atacante argentino Claudio Echeverri pueda ser inscrito a tiempo para jugar el duelo regional porque la salida del centrocampista colombiano Jhon Solís está "hecha o casi hecha".

El Girona debe liberar una plaza de extracomunitario para poder cerrar la llegada de Echeverri en forma de cesión desde el Manchester City.

Míchel ha admitido que el equipo está pendiente de la salida de Dominik Livakovic y que en los próximos días deben llegar un portero y dos jugadores del centro del campo, además de Echeverri, y ha hablado de la "posibilidad" de incorporar un defensa que pueda jugar como central y lateral zurdo.

También ha afirmado que "el mercado no es fácil en estas fechas" y que el club debe ajustarse al presupuesto y a las fichas disponibles, y ha explicado el perfil de jugadores que busca el club.

"El Girona busca jugadores en propiedad para sumar ahora y durante más tiempo o jugadores que nos den un salto de calidad y nos hagan crecer en estos seis meses", ha concluido.