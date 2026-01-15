Oliván: 'Me decidí por el Sporting en 48 horas porque es un histórico'

Del mismo modo, el lateral zurdo apuntó que su fichaje no se pudo dar en verano "por circunstancias de la entidad", y no por su parte, cuando el club sondeó su situación.

Oliván agradeció al club "las facilidades del día a día" que facilitaron que pudiera tener "una adaptación rápida" al club.

Sobre su estado físico, tras cerca de un año sin competir, el catalán afirmó que necesita "ritmo de competición", pero también confesó que se ve "muy bien en los entrenamientos".

"En este tiempo no estuve parado, me estuve entrenando en el Constancia, un equipo de Mallorca, para estar en las mejores condiciones", apuntó el futbolista sobre su preparación en estos meses.

El lateral marcó como prioridad "sumar para formar un gran grupo y ser mejor equipo cada día", y fijó como objetivo del club "estar en primera división, básicamente".

Oliván confesó que "no fue el debut que quería", después de ser expulsado con roja directa en su estreno en El Molinón, pero sí reconoció que fue "un día especial" para él en un estadio "que aprieta mucho".

Por último, el nuevo fichaje rojiblanco confesó en la rueda de prensa de su presentación que habló con "Yáñez, Barral y Lekic" antes de firmar y que todos le reconocieron que llegaría a "una ciudad acogedora y a un club muy familiar".