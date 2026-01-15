San Luis sorprende al América

El uruguayo Juan Manuel Sanabria y el italiano Joao Pedro anotaron los goles del equipo dirigido por entrenador español Guillermo Abascal, que supo sacar provecho de la expulsión del defensa Ramón Juárez en el minuto 20.

América, dirigido por el brasileño André Jardine, debió resistir a partir de entonces la presión de San Luis.

En el segundo tiempo Sanabria fue habilitado por Torres y de cabeza puso el 0-1. Joao Pedro amplió con un remate de pierna derecha.

San Luis sumó su primera victoria tras debutar con derrota. América empató en la primera fecha.

En otro partido de la jornada, Tijuana venció por 1-2 a Querétaro con goles del español Unaí Bilbao y de Kevin Castañeda. Y Cruz Azul derrotó por 2-0 al Atlas.

Más tarde, el campeón Toluca recibirá al Santos Laguna y Tigres a Pumas.