UEFA celebrará su Congreso el 12 de febrero en Bruselas y sorteará la Liga de Naciones

Será la quinta temporada de la Liga de Naciones, tras las victorias de Portugal en la edición inicial (2018-2019), Francia (2020-2021), España (2022-2023) y Portugal (2024-2025), tras derrotar a España por penaltis (4-3) el pasado junio en Múnich.

La agenda del Congreso incluye la presentación del informe económico de la temporada 2024-2025, que destaca el éxito del nuevo formato de las competiciones de clubes, que ha mejorado el atractivo deportivo y ha impulsado el crecimiento financiero.

El documento indica que los ingresos totales superaron los 5.000 millones de euros por primera vez en un año sin Eurocopa: 737 millones de euros más que en 2023-24 si se excluyen los ingresos de la Eurocopa 2024 de Alemania.

Según el mismo, las competiciones de clubes representaron el 88 % de este total y las de selecciones nacionales aportaron el 10 %- La centralización de los derechos comerciales continúa proporcionando ingresos estables, con una previsión de ventas acumuladas de medios y patrocinios para el ciclo 2022-28 de 3.000 millones de euros, lo que supone 130 millones más que en el ciclo anterior.

De los 5.000 millones de euros de ingresos totales, 3.900 millones se distribuyeron entre los clubes y federaciones que participan en las competiciones, en consonancia con el compromiso de reinvertir en el fútbol europeo.

La UEFA destaca que tras la distribución, los pagos de solidaridad siguen siendo la segunda partida de gasto más importante y que ambas categorías representan, en conjunto, más del 86 % de su gasto total.

También resalta la inversión de 71 millones de euros en competiciones femeninas, juveniles y de otras categorías. Mientras que la UEFA Women’s Champions League se benefició de un aumento en la financiación, los costes generales se mantuvieron estables gracias al ahorro en otras áreas. La Eurocopa femenina de Suiza 2025 será contabilizada en el próximo año financiero.

El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, expresa en la presentación del informe la "confianza" en la decisión de cambiar el formato de las competiciones, refrendada con lo visto sobre el campo, con encuentros de máximo nivel y una gran incertidumbre sobre la clasificación hasta el último momento.

"Esa imprevisibilidad es la esencia del fútbol, y los aficionados lo reconocieron, como demuestran los estadios llenos y una audiencia global masiva. Al mismo tiempo, aumentamos los pagos de solidaridad y mantuvimos las competiciones abiertas y firmemente arraigadas en el mérito deportivo; esto es algo innegociable para mí. Ha sido un comienzo verdaderamente perfecto para una nueva era", señala.

Ceferin defiende también que los ingresos superiores a 5.000 millones€ demuestran "el enorme atractivo global" de las competiciones y la solidez de las alianzas comerciales, que "permite canalizar más dinero que nunca hacia la solidaridad y el desarrollo".

"Nuestro compromiso es claro y firme, ya que más del 97% de nuestros ingresos vuelve directamente al juego —fútbol masculino, femenino y juvenil—. Los niveles récord de asistencia y los ingresos de los clubes son señales muy positivas, pero también conllevan responsabilidad. Los clubes deben seguir siendo prudentes, especialmente con los fichajes y los salarios. Si queremos un crecimiento sostenible, la disciplina financiera debe convertirse en parte de la cultura", añade.