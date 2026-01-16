Bucaramanga-Millonarios, uno de los platos fuertes del inicio de la liga colombiana

En el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, los anfitriones buscarán arrancar el año con el pie derecho y, para ello, los directivos hicieron un gran esfuerzo por mantener la nómina que clasificó a la Copa Sudamericana de este año.

En ese sentido, Álvarez contará con la base de la nómina que tuvo en 2025, que incluye al argentino Luciano Pons, máximo goleador del Torneo Finalización de 2025, a su compatriota Fabián Sambueza, gran figura del equipo, y al portero Aldair Quintana.

Millonarios, tras un 2025 para el olvido, busca arrancar motivado la temporada y espera que el empate 0-0 con Boca Juniors esta semana en La Bombonera, en Buenos Aires, sea un aliciente para que sus jugadores comiencen con el pie derecho la búsqueda de un nuevo título de liga.

Los capitalinos posiblemente tengan en cancha a varios debutantes como el lateral izquierdo Sebastián Valencia, el centrocampista chileno Rodrigo Ureña, el atacante Julián Angulo y el goleador argentino Rodrigo Contreras.

Su fichaje más sonado, el veterano artillero Radamel Falcao García, aún no puede debutar porque debe cumplir con cuatro jornadas de suspensión que tiene pendientes del primer semestre de 2025, cuando vistió por última vez la camiseta del club bogotano.

El América de Cali fue otro de los equipos que quedó en deuda en 2025 y es por eso que este año, bajo la dirección de David González, espera luchar por el título, para lo cual necesita empezar con el pie derecho el sábado ante el Internacional de Bogotá.

El conjunto caleño tiene como principales novedades para esta temporada al volante venezolano Darwin Machís, al portero brasileño Jean Fernandes, a los experimentados centrales Dany Rosero y Marlon Torres y al centrocampista Carlos Sierra, quienes pueden debutar este fin de semana.

Sin embargo, González tendrá que lidiar con las bajas por lesión de varios de sus titulares habituales: el atacante venezolano Jhon Murillo, el extremo Dylan Borrero, el delantero Jan Lucumí y el lateral Marcos Mina.

Atlético Nacional, que salvó su 2025 con el título de la Copa Colombia, debutará el sábado en Medellín frente al Boyacá Chicó y tendrá como principales novedades al lateral argentino Milton Casco y al extremo Nicolás Rodríguez, que posiblemente vistan por primera vez la camiseta verdolaga en este juego.

Sin embargo, el entrenador Diego Arias tendrá que lidiar con la ausencia por suspensión del veterano centrocampista Matheus Uribe y posiblemente del extremo Marino Hinestroza, que negocia su fichaje con Boca Juniors.

Tampoco estará el atacante Alfredo Morelos, que ha jugado a préstamo en el club el último año y medio, y hoy negocia para permanecer definitivamente en el conjunto de Medellín, pues su ficha pertenece al Santos brasileño.

En cuanto al resto del equipo, el estratega contará con la base de la nómina del año pasado, que incluye a los internacionales colombianos David Ospina, Andrés Román, William Tesillo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Marlos Moreno.

El domingo, el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima se enfrentarán en un partido que evocará la final del Torneo Finalización de 2025, en el que el Tiburón se coronó campeón en diciembre pasado.

16.01: Deportivo Pereira-Llaneros y Fortaleza-Alianza.

17.01: América de Cali-Internacional de Bogotá, Atlético Nacional-Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga-Millonarios.

18.01: Deportivo Pasto-Independiente Medellín, Jaguares-Deportivo Cali, Junior-Deportes Tolima e Independiente Santa Fe-Águilas Doradas.

19.01: Cúcuta Deportivo-Once Caldas.