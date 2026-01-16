Chicago Stars: un centro deportivo 100 % para fútbol femenino

"Este proyecto utilizará las investigaciones y conocimientos más recientes en salud femenina y rendimiento de élite. Estamos incorporando las mejores prácticas y principios de instalaciones deportivas de todo el mundo, adaptados a las necesidades únicas de las deportistas mujeres", subraya Leetzow.

El centro deportivo abrirá en 2027 y se edificará en el norte de Chicago en una superficie de más de 4.000 metros cuadrados. Desarrollado por Marquee Development, contará con dos campos de entrenamiento para fútbol 11 y uno específico para porteras. Además de salas de recuperación y de pesas, una de las particularidades de la instalación serán sus espacios dedicados a la meditación.

Las Stars piensan en grande. Para este proyecto eligieron una de las firmas de arquitectura deportiva más influyentes del mundo. Populous dibujó Wembley y el Tottenham Stadium en Londres, el AT&T Stadium de Dallas, el Allegiant Stadium de Las Vegas y el Yankee Stadium, entre otros templos del deporte.

"Quisimos asociarnos con Populous para el centro de rendimiento, por su amplio trabajo con la NWSL y por su enfoque líder en la industria en el diseño de instalaciones de clase mundial para el deporte femenino de élite", dijo la presidenta de las Stars.

"Contar con un centro de rendimiento de clase mundial para nuestras jugadoras es un cambio radical que garantiza que tengan los recursos necesarios para rendir al máximo", añadió.

Hasta ahora, las Stars se entrenaban en el SeatGeek Stadium, una instalación compartida en la que tenían que adaptarse a herramientas de trabajo no adecuadas y a planear sus horarios de entrenamiento de acuerdo a muchos factores externos.

"Desde una perspectiva competitiva, tener control total de nuestro centro de rendimiento y contar con un espacio permanente y dedicado, diseñado específicamente para nuestras futbolistas, es una clara prueba de la inversión de la propiedad y de la dirección que está tomando este club", dijo a EFE Leetzow.

"SeatGeek Stadium ha sido un gran socio para nosotros durante muchos años, pero la realidad es que se trata de un espacio compartido. Poder controlar nuestra propia instalación es fundamental para garantizar la disponibilidad de herramientas de trabajo y para poder adaptar los horarios de entrenamiento a las necesidades cambiantes del club", insistió.

La NWSL registra cada año un incremento en el seguimiento, tanto en los estadios como por televisión. Las marcas se suben al barco de la liga estadounidense y un centro deportivo de vanguardia garantizará a las Stars ingresos extra.

"Desde el punto de vista comercial, esto nos ofrece mayores oportunidades, comenzando por lo más evidente, un socio para el nombre de la instalación. Actualmente lo estamos buscando. Y también habrá distintas activaciones de alianzas estratégicas dentro del centro deportivo", afirmó Leetzow.

"Estamos enfocadas en asociaciones que impulsen nuestro compromiso con el desarrollo de las jugadoras, la innovación y el impacto en la comunidad", añadió.

Con esta inversión, las Stars llevan su proyecto deportivo a otro nivel y pretenden marcar tendencia en el desarrollo del fútbol femenino a nivel internacional.

"El futuro del fútbol femenino es brillante, y ya se está notando. Estamos viendo grandes aumentos en la audiencia. Los ingresos por patrocinio y venta de entradas están creciendo en toda la NWSL. Existe una enorme energía y un fuerte impulso tanto en nuestra liga como a nivel internacional", dijo la presidenta.

"Nos estamos acercando a la Copa Mundial Femenina más grande, que se celebrará aquí mismo, en Estados Unidos en 2031, algo que solo aumentará y consolidará el impulso actual", concluyó.