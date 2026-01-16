Duelo entre aspirantes al ascenso en el UD Almería Stadium

A andaluces y gallegos, con la zona alta de la tabla muy apretada, se les ha reducido al mínimo el margen de error. El Almería pinchó en el campo del Mirandés (2-2) tras un ajustado triunfo antes en el partido contra el Granada (3-2), mientras que el Dépor está aún más exigido para mantenerse en lo más alto, con dos empates después de tres derrotas seguidas en Liga.

En el Almería, los cuatro puntos sumados en las dos últimas jornadas han servido para amortiguar derrotas previas, aunque sin despejar del todo las dudas que rodean al equipo. El último empate en Anduva dejó una imagen poco convincente, con un equipo espeso, sin continuidad y lejos del ritmo que le permitió encadenar una buena racha meses atrás.

Esa pérdida de fluidez coincide con un periodo marcado por las lesiones, sobre todo en la zaga, que han condicionado de forma evidente las decisiones del técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi'. Más allá de los resultados, el reto del Almería pasa por recuperar sensaciones y la capacidad de dominar los partidos desde la solidez y la posesión.

La ausencia prolongada de piezas importantes ha reducido las alternativas y ha impedido sostener un rendimiento regular a lo largo de las jornadas, con lo que Rubi espera un paso adelante colectivo, más allá de nombres propios, para que el equipo vuelva a reconocerse en su identidad.

Con mucho campeonato aún por delante, el Almería sabe que este tipo de partidos sirven para medir hasta qué punto está preparado para sostener la exigencia y volver a caminar con paso firme hacia el objetivo del ascenso.

Quinto en la clasificación, a cuatro puntos de los puestos de descenso y con solo dos de renta sobre los cuatro equipos que buscan entrar en zona de 'playoff', el Dépor encara una prueba de fuego ante un rival directo al que superaría en caso de triunfo.

“Nos urge ganar, el colchón con el séptimo se ha diluido”, advirtió el técnico blanquiazul, Antonio Hidalgo, en la rueda de prensa previa al duelo de mañana, en el que los suyos buscarán romper la racha de cinco jornadas que amenaza su puesto de privilegio.

Hidalgo recupera para este duelo a uno de sus indiscutibles, el defensa Miguel Loureiro, que no pudo jugar ante la UD Las Palmas por acumulación de tarjetas amarillas. Su acompañante en el centro del eje defensivo será, en principio, el belga Lucas Noubi.

En los laterales, pese a que está recuperado al veterano Sergio Escudero, son inamovibles el recién llegado Adriá Altimira y el italiano Quagliata.

Tras descansar frente al Atlético en la Copa, el capitán Diego Villares volverá al centro del campo. El canterano, que no marcaba desde abril, lleva dos goles en los dos últimos partidos.

La duda está en si Hidalgo apuesta por un centro del campo más físico, en ese caso José Ángel entraría en la medular, o retrasa la posición de Mario Soriano para, como hizo en Gran Canaria, formar en ataque con Luismi Cruz, Yeremay y David Mella por detrás de Stoichkov.

Almería: Andrés Fernández; Chirino, Nelson Monte, Álex Muñoz, Cantelles; Baba, Dzodic; Baptistao, Arribas, Embarba; y Thalys.

Deportivo: Álvaro Fernández, Altimira, Loureiro, Noubi, Quagliata; Villares, Mario Soriano, Luismi Cruz, Yeremay, Mella; Stoichkov.

Árbitro: Miguel González Díaz (Comité asturiano).