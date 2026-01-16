El chileno Alexis, duda para el partido del lunes en Elche por un golpe en la pelvis

Alexis, de 37 años y que llegó en verano al equipo sevillista desde el Udinese italiano, ya efectuó el jueves trabajo específico en el gimnasio y este viernes tampoco se ejercitó por ese problema en una cadera debido a un golpe sufrido en un entrenamiento antes del Sevilla-Celta del pasado lunes, aunque al final pudo jugar algo más de media hora en ese partido.

También disputó ese encuentro, en el que el equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda perdió 0-1 por un gol de penalti en su recta final, el centrocampista suizo Djibril Sow, quien, a diferencia del delantero chileno, se entrenó en esta jornada con el resto de sus compañeros después de que el jueves también trabajara de forma específica en el gimnasio.

Almeyda ha recuperado esta semana al lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo, baja en las últimas jornadas por una lesión muscular de la que ya está restablecido, por lo que podrá reaparecer frente al Elche en el estadio Martínez Valero.

El Sevilla está ahora a la espera del regreso de los delanteros nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, quienes siguen en la Copa de África y jugarán este sábado el partido por el tercer puesto frente a Egipto en el Estadio Mohammed V de la ciudad marroquí de Casablanca.

Para Elche son bajas por lesión el mediapunta Alfon González, el defensa César Azpilicueta y el extremo suizo Rubén Vargas, quien en este último caso volvió a dañarse el bíceps femoral izquierdo ante el Celta a los pocos minutos de reaparecer tras casi dos meses ausente.

Tampoco está aún disponible el central brasileño Marcao Teixeira, quien cumplió frente el conjunto vigués el segundo partido de sanción de los seis con los que fue castigado tras su expulsión hace tres jornadas en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid.