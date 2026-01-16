El delantero uruguayo del Lyon Martín Satriano, cedido al Getafe hasta fin de temporada

El atacante de Montevideo, de 24 años, es el primer fichaje del mercado de invierno que acomete el conjunto azulón, según confirmó este viernes la entidad que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), que ya ha resuelto sus problemas administrativos con la organización para poder inscribir jugadores.

Con la llegada de Satriano empiezan a cumplirse las demandas de José Bordalás, que en incontables ocasiones ha lamentado en el presente curso contar con una plantilla muy corta. De hecho, hasta este viernes, sólo tenía cubiertas 20 de las 25 fichas posibles.

Las lesiones de Borja Mayoral, David Cordón Mancha 'Davinchi', Abu Kamara o Abdel Abqar mermaron aún más la plantilla del Getafe, que la pasada jornada, frente a la Real Sociedad, jugó sin centrales por las sanciones de Djené Dakonam y Domingos Duarte.

Satriano se formó en las categorías inferiores del Nacional de su país y del Inter de Milán, club con el que llegó a debutar en la Serie A durante la temporada 2021/22.

Después, el club italiano le cedió en diferentes campañas a equipos como el Brest, el Empoli y el Lens hasta que fue adquirido a cambio de 5 millones de euros por este último club, que esta temporada cedió al delantero al Lyon.

En la presente campaña sumaba tres tantos, dos en la Ligue 1, ambos al Nantes, y otro en la Liga Europa, el que consiguió frente al Salzburgo el pasado 2 de octubre. En total, ha participado en 19 encuentros oficiales, 15 de ellos titular, y también suma una asistencia a sus estadísticas.

La incorporación de Satriano refuerza una zona del terreno de juego en la que el Getafe necesitaba urgentemente incorporaciones. Juanmi, el único delantero disponible para Bordalás, no goza de excesiva confianza para el técnico alicantino e incluso podría salir en este mercado para aliviar la masa salarial.

Además, las lesiones de Mayoral y de Kamara, un fichaje del pasado verano que no ha cuajado, obligaron al entrenador azulón a jugar con un volante como Adrián Liso o con centrocampistas como Mario Martín en la punta de ataque.

Probablemente, la llegada de Satriano no será la última del Getafe en el mercado de invierno. Nombres como el central uruguayo de River Plate Sebastián Boselli, el argentino del Betis Luis Ezequiel 'Chimy' Ávila o el centrocampista Dani Rodríguez podrían convertirse en próximos fichajes del Getafe.