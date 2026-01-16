El patrocinio frontal más longevo del fútbol mundial está en el ascenso de Chile

Excepto el que tenga la camiseta del Ranger de Talca, equipo histórico de la Liga chilena, recientemente ascendido este año, que en las camisetas de los últimos años tiene siempre la misma publicidad, hecho sin precedentes en el fútbol mundial

Y es que en una industria deportiva, donde las cifras que importan se expresan en millones de dólares, son raros quienes prefieren contar años con vínculos que apuntan a un verdadero para siempre. En el fútbol mundial el referente está en el ascenso de Chile con el patrocinio más longevo en el frontal de una camiseta, que llegará a 54 años ininterrumpidos.

Un oasis de fidelidad que ha permanecido entre Rangers de Talca y Productos Fernández (PF), quienes comenzando el 2026 anunciaron la renovación de su contrato, que se extiende hasta 2031, y lo destacan como un lazo que supera a poderosos como el alemán Bayern Múnich o el Arsenal inglés.

“Un logro que habla de lealtad, identidad y tradición, valores que nos unen dentro y fuera de la cancha”, expresó el club Rangers en sus redes sociales.

En el universo de las camisetas, la rojinegra de los ‘Piducanos’ ha lucido en el pecho las letras de la empresa de productos de alimentos –jamones y carne curada– desde 1977, lo cual supera como “main sponsor” el de VfL Wolfsburg de Alemania con Volkswagen (35 años) y los Yokohama F. Marinos de Japón con Nissan (34 años).

Luego aparecen los clubes Cruz Azul de México (33 años con Cemento Cruz Azul), Zenit de San Petersburgo de Rusia (29 años con Gazprom), Bayern Múnich (24 años con Telekom/T-Mobile) y Arsenal FC (20 años con Fly Emirates).

“Creemos en las relaciones que se construyen con tiempo, coherencia y convicción y sabemos que hay vínculos que no se miden en temporadas, sino en décadas”, valoró la empresa PF en un comunicado.

En el fútbol mundial, no obstante, hay relaciones comerciales muchos más antiguas cuyos contratos a lo largo de los años han mutado de las camisetas hacia el ‘naming’ de estadios o patrocinios secundarios. Ahí los punteros son el holandés PSV Eindhoven con Philips (113 años) y el español Betis con Cruzcampo (55 años).

En el caso de los gigantes de Países Bajos, su vínculo fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords en 2023, cuando se cumplieron 110 años.

Rangers y PF son instituciones predominantes en Talca, ubicada a 300 kilómetros al sur de Santiago en la región del Maule –zona central de Chile– conocida como el corazón del vino chileno por sus viñedos antiguos, cuyos productos compiten internacionalmente.

El equipo de fútbol es conocido como “El Gigante del Maule” y es el cuarto club más antiguo de Chile con 123 años. Aunque se ha mantenido en la liga de ascenso desde hace 12 temporadas tras bajar en 2014, en primera división disputó 46 campañas logrando ser subcampeón en dos ocasiones (1969 y 2002).

La historia de Productos Fernández también comenzó a principios del siglo XX, fundada en 1902 por el español Manuel Fernández, quien se inició en la tradición de la producción de cecinas, trayendo a Chile recetas originarias de Ponferrada.

Nacieron casi a la par, y, a pesar de que la alianza estratégica llegó muchos años después impulsada por el fallecido heredero del fundador, Manuel Fernández Godoy, la relación entre ambas instituciones comenzó tempranamente con varios miembros de la familia ocupando cargos directivos en el club.

El vínculo entre Rangers y PF se profundizó desde el pasado diciembre, cuando la estructura de poder en el club del Maule dio un giro estratégico al poner a la venta el 50% de las acciones a un grupo de empresarios locales, entre los cuales está José Luis Fernández, miembro de la familia fundadora de PF.

El aporte económico que representa la inversión no ha trascendido públicamente, como tampoco el monto del patrocino, pero para la empresa de alimentos “ser parte de Rangers es acompañar una historia, una ciudad y una pasión que trasciende generaciones”, explicaron.

El movimiento, sin embargo, tiene un claro objetivo pelear por el cupo para subir directamente a la Primera División de la liga chilena en 2027, después de recuperar la localía en el renovado estadio Fiscal de Talca que fue sede del Mundial Sub20 el pasado año, y con ello la ilusión.

La versión 2026 de la camiseta con el patrocinio frontal más longevo del mundo cuesta solo dólares y lleva la marca de una empresa chilena de indumentaria deportiva KS7.