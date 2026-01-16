Emelec condena amenazas de muerte contra su presidente Jorge Guzmán

La entidad guayaquileña atraviesa una de sus peores crisis históricas, lo que ha generado una creciente indignación entre los fanáticos del equipo. Mediante un comunicado oficial, el club solicitó a las autoridades una investigación profunda para identificar a los responsables de estos actos. Según la dirigencia, estas manifestaciones buscan intimidar a la directiva y aumentar la psicosis colectiva.

A los problemas de seguridad se suman duras sanciones deportivas impuestas recientemente por la Federación Ecuatoriana de Fútbol debido a deudas administrativas. La semana pasada, el organismo castigó al equipo con el retiro anticipado de tres puntos antes de comenzar la nueva temporada oficial. Si persisten los atrasos en los pagos a sus acreedores, la resta de unidades podría ascender a seis de forma inmediata.

Por último, el directorio liderado por Guzmán deberá someterse a una revisión técnica ante el Viceministerio del Deporte por presuntas irregularidades. Varios socios presentaron quejas formales al considerar que se infringió la normativa nacional durante el último proceso electoral del club. La situación legal y financiera mantiene en vilo el futuro del equipo eléctrico para este año 2026.

Fuente: EFE