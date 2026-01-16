El choque entre Colombia y Portugal en Miami es el partido más solicitado del Mundial 2026

Rodney Barreto, copresidente del Comité Organizador, destacó que este hito refleja la energía, diversidad y el atractivo internacional que ofrece la ciudad. Según el directivo, tener el encuentro con mayor demanda de todo el torneo confirma la posición de Miami como sede clave. Se espera que el estadio atraiga a miles de aficionados de diversas partes del mundo para esa fecha.

La organización confirmó que durante la fase de sorteo aleatorio de entradas se generaron más de 500 millones de solicitudes de boletos globalmente. Dentro de ese impresionante volumen, el cruce entre sudamericanos y europeos recibió más pedidos que cualquier otro enfrentamiento del certamen. Este fenómeno resalta el interés masivo por ver a ambas selecciones en el territorio de los Estados Unidos.

Miami, como una de las 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, Canadá y México, desempeñará un papel fundamental en el desarrollo del torneo. La ciudad se prepara para albergar una logística sin precedentes en lo que se proyecta como el evento más grande de la FIFA. La alta demanda asegura un marco espectacular para este compromiso histórico del próximo verano de 2026.

