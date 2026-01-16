La anécdota de Arbeloa a sus jugadores y una petición de apoyo al público del Bernabéu

"Entiendo que se busquen culpables, pero trabajo para encontrar soluciones. Lo que dije no es que no lo pensase, lo creo. Todo lo que pase en el terreno de juego con mi equipo es responsabilidad mía. Si las cosas no van bien, tengo que ayudar mejor a mis jugadores, y si no lo hacen es porque no he sabido o no lo explicado bien. Me siento responsable de lo que pasa en el campo y de la derrota de Albacete", recalcó.

En las últimas horas, tras caer en dos competiciones de las cuatro a las que optaba el equipo blanco, con apenas tres días de separación, se han producido reuniones para encontrar la forma de salir del mal momento. Arbeloa desveló uno de los puntos de una charla con su plantilla, recordando su etapa de jugador.

"Les conté una anécdota que tardé muchos años en ganar mi primera Copa de Europa. Había sido campeón del mundo con España, habíamos ganado Eurocopas, el Real Madrid la liga de los récords, la Copa del Rey pero cuando por fin gané la Champions, la décima, por como fue, tras mucho esfuerzo, muchos años, cuando uno piensa que no va a llegar, llegó por fin", relató.

"Me subí al autobús y tenía detrás a un compañero que era su primera temporada jugando la Champions y era su primer título. Me dijo, 'el año que viene, vamos a por otra'. Me quedé mirándolo pensando lo que me había costado a mí y él estaba ya pensando en la siguiente. Les dije a los jugadores, '¿sabéis quien era? Vuestro capitán' (Carvajal). Y esa es la mentalidad del Real Madrid. El pasado no existe, ni cuando ganas Copas de Europa ni cuando te elimina el Albacete. Hay que pensar en el siguiente partido y mirar hacia adelante", añadió.

En esa lucha por los títulos grandes que Arbeloa inicia el sábado ante el Levante en LaLiga, el nuevo técnico pidió el apoyo del madridismo en el estadio Santiago Bernabéu. Lo hizo recurriendo a una de las leyendas, Juan Gómez 'Juanito'.

"Respeto mucho la opinión del Bernabéu, entiendo que el aficionado madridista esté dolido y decepcionado con nosotros, pero les voy a pedir apoyo a sus jugadores. En 123 años de historia del Real Madrid, las grandes gestas, las hazañas y los títulos se han conseguido cuando se ha estado con los jugadores", destacó.

"Juanito dijo una vez que '90 minutis en el Bernabéu son molto longo' y no dijo contra los jugadores del Real Madrid. Es lo que voy a pedir a mi afición, que a pesar de la decepción que sienten, estén a nuestro lado, nos apoyen y consigamos que esta temporada sea tan buena como todos queremos", agregó.

Para Arbeloa, uno de los puntos claves es que la afición madridista que acude al estadio a ver cada partido, sienta orgullo por lo que transmitan los jugadores en el terreno de juego.

"Quiero ver un Real Madrid que salga a ganar desde el minuto 1, con mucha energía, motivación, sin dudas de que el objetivo es salir a buscar la portería rival. Que el Bernabéu sienta que queremos. Transmitir, sobre todo, que más allá de ideas de fútbol que iremos trabajando, quiero un equipo con mucho carácter y personalidad, que transmita pasión, ilusión y ambición para que el publico del Bernabéu se sienta reflejado en sus jugadores", sentenció.