Matarazzo reconoce que tendrán que hacer un gran partido para ganar al Barcelona

La Real llega al encuentro ante el FC Barcelona tras pasar a cuartos de final de la Copa del Rey en la tanda de penaltis ante Osasuna, una victoria que ha dado "mucha fuerza" al equipo, ha señalado en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Hay pocos equipos que tienen el aura del Barça", ha indicado el técnico estadounidense sobre el conjunto blaugrana.

Matarazzo ha considerado que poco a poco el equipo "va mejorando" en diferentes aspectos, pero todavía tienen "mucho margen".

"El camino es bueno, pero no estamos donde queremos estar", ha dicho.

"Los jugadores están con más confianza, y será importante volver a conectar con el espíritu de la afición. Sabemos la calidad que tiene el Barça y tendremos que hacer un gran partido para ganar. Hay que entender bien nuestros puntos fuertes y los débiles", ha explicado.

La noticia positiva del día ha sido que Yangel Herrera ha vuelto a entrenar junto al resto de los compañeros, aunque no ha completado toda la sesión.

"No sé si necesitará todavía dos o tres semanas, pero poco a poco va mejorando y estamos encantados de que esté cerca de volver", ha comentado.

Por contra, Orri Óskarsson no se ha ejercitado por una sobrecarga que sufrió el martes y no estará en el choque del domingo ante la escuadra catalana, aunque espera que esté ante el Celta.

El resto de los jugadores que acabaron cansados o tocados en la batalla copera estarán disponibles, aunque algunos están cansados por el trabajo realizado, ha precisado el entrenador.

Sobre la posibilidad de que la Real puede firmar a un nuevo delantero, Matarazzo ha afirmado que está contento con el equipo y no ha querido entrar en este asunto.

En cuanto a Remiro, ha dejado claro que es su "número uno", por lo que será titular el domingo a pesar del buen partido de Marrero en la Copa.

"Estoy encantado con los resultados, pero tenemos que seguir mejorando", ha señalado el técnico que lleva tres semanas en el puesto con resultados hasta la fecha positivos.