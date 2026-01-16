Pubill: Contra Alavés será "difícil", pero Atlético buscará "ganar desde el primer minuto"

"Es el primer partido en casa de 2026 y no se podría empezar mejor que ganándolo", declaró al espacio de YouTube La Pregunta Mahou, patrocinado por esa marca de cerveza.

Pubill, que llegó como fichaje del club rojiblanco en verano de 2025, afirmó que, por ahora, su momento favorito fue su debut, pero cree que su el mejor "está todavía por llegar". "Desde que llegué aquí estoy muy feliz, aunque los primeros meses fueron de aprendizaje; yo era el más feliz del mundo", continuó.

“Me encanta la filosofía, me gusta que seamos una familia y luchamos como hermanos. Cuando llegué me ayudó mucho el capitán, Koke (Resurrección), Pablo (Barrios)... La verdad es que el grupo es espectacular y en general todos mis compañeros han sido un gran apoyo”, recalcó el catalán sobre sus primeros meses en el club.

El Atlético de Diego Pablo Simeone, cuarto en LaLiga, con 38 puntos -once menos que el líder, el Barcelona-, recibe este domingo (16.15 horas) al Alavés, dirigido por otro técnico argentino, Eduardo 'Chacho' Coudet y situado en la zona baja de la tabla -decimosexto, con 19 puntos-.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambos equipos obtuvieron esta semana su clasificación para cuartos de final de la Copa del Rey: los madrileños, tras eliminar al Deportivo de La Coruña; y los vascos, tras imponerse al Rayo Vallecano.