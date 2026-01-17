1-1. El Zaragoza salva un punto de oro

El duelo marcaba el inicio de la segunda vuelta para ambos conjuntos, uno, en plena lucha para abandonar los puestos de descenso y el otro, en el filo de la navaja de la clasificación.

El encuentro llegaba, además, a un Ibercaja Estadio necesitado de victorias de su equipo, pues el feudo zaragocista ha disfrutado de escasos triunfos llegado el ecuador de la temporada.

Sin embargo, el que empezó mandando fue un Sanse que salió al césped con mordiente, aplicando una presión alta que incomodaba a la zaga aragonesa, y ya en el minuto 2 llegó el primer susto para los blanquillos, tras hacerse un lío en el área Andrada y Saidu que pudo tener consecuencias fatales.

Y dos minutos después el meta argentino tuvo que emplearse a fondo para sacar un disparo escorado de Mikel Rodríguez, que avisaba así de los quebraderos de cabeza que iba a causar a la defensa local en el partido.

Porque aunque el Zaragoza trataba de quitarse de encima la presión y empezaba a llegar tímidamente al área de Fraga, la Real Sociedad B seguía generando problemas, muchos de ellos con Mikel Rodríguez como protagonista.

Aunque el que más cerca estuvo del gol fue Aguirre con un remate de cabeza que conectó en un córner en el minuto 18 y que se fue lamiendo el poste izquierdo.

Los locales, a pesar de que seguían intentándolo, sobre todo, por el costado de Cuenca, el más activo del conjunto aragonés en ataque, no lograban chutar a la portería rival.

Ni siquiera con la falta en la frontal del área de la que disfrutaron en el minuto 32, que tenía todos los ingredientes para que sacara provecho un buen lanzador, pero que acabó siendo rechazada de manera incomprensible por Insua tras un mal disparo raso de Toni Moya.

El descanso llegó con sensaciones muy similares a las del inicio del encuentro, con el filial de la Real Sociedad B metiendo miedo al Zaragoza, una dinámica que se mantuvo en el segundo tiempo.

Ya que en el minuto 52 llegó la ocasión de gol más clara del partido hasta ese momento, un trallazo de Díaz que se fue rozando el poste derecho.

Poco después, en el minuto 58, Mikel Rodríguez volvía a asustar con una potente incursión por la banda derecha que acabó con un disparo cruzado que se fue desviado por poco.

El Sanse, aunque no conseguía transformar, se había convertido en el dominador de un partido que se le estaba poniendo muy cuesta arriba al Zaragoza, impreciso y agobiado por el rival.

Y tanto insistió que, finalmente, en el minuto 74 logró ponerse por delante con un gol de Carrera, que disparó raso para batir a Andrada dentro del área tras un ataque rápido mal defendido por los blanquillos.

El Zaragoza trató de reaccionar al mazazo y Bakis, al poco de salir al campo, casi igualó de nuevo el partido en el minuto 78 con un disparo que tuvo que sacar como pudo Fraga, mientras que en el córner posterior, Valery remató por encima del travesaño.

Y en el 82, la fortuna no quiso aliarse con los locales al irse al palo un balón que peinó Kenan Kodro dentro del área.

Pero el Zaragoza estaba volcado en ataque y Paul Akouokou logró igualar el duelo a falta de dos minutos para completar el tiempo reglamentario, tras un buen lanzamiento de falta lateral de Tasende.

El 1-1 resultó definitivo, a pesar del ímpetu de ambos equipos por llevarse el partido en los últimos instantes, un marcador que maquilla el mal encuentro del conjunto aragonés y que mantiene el golaveraje a favor para la escuadra donostiarra.

1 – Real Zaragoza: Andrada; Gomes (Sebas Moyano, min. 82), Insua, Saidu (Tachi, min. 70), Tasende; Guti, Keidi Bare (Paul Akouokou, min. 56), Francho, Cuenca (Valery, min. 56), Toni Moya (Bakis, min. 70); Kodro.

1 – Real Sociedad B: Fraga; Balda, Kita, Beitia, Dadie; Astiazarán (Oleaga, min. 85), Carbonell, Aguirre (Eceizabarrena, min. 72), Mikel Rodríguez (Peru Rodríguez, min. 86); Díaz (Gorosabel, min. 59), Carrera.

Goles: 0-1, M.74: Carrera; 1-1, M.88: Akouokou.

Árbitro: Marta Huerta (Comité canario). Mostró cartulina amarilla a Gomes (m.45), Insua (min. 90) y Tasende (m. 92) del Real Zaragoza, y a Mikel Rodríguez (m.32) y Carrera (m. 35) de la Real Sociedad B. Sancionó también con tarjeta amarilla al técnico de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi (min. 35).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Ibercaja Estadio de Zaragoza ante 11.074 espectadores.