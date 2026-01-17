1-5. El Bayern golea al Leipzig tras sufrir en la primera parte

El equipo bávaro, en un duelo de dos caras muy diferentes, sólo pasó la apisonadora en los últimos minutos.

El Leipzig, que en la primera jornada de la primera vuelta había perdido 6-0 ante el Bayern, salió al campo sin complejos de ninguna naturaleza y empezó a generar llegadas prácticamente desde el comienzo.

En el minuto 3, Baumgartner tuvo una buena ocasión dentro del área que terminó con un remate desviado y en el 4 Manuel Neuer reaccionó con una buena parada tras un remate a quemarropa de Romulo, que abrió el marcador en el 20 al definir dentro del área pequeña a centro desde la izquierda de David Raum.

La ventaja local respondía a lo que se había visto hasta ese momento en el campo pues el Leipzig superó en todos los terrenos al Bayern, que sólo había logrado aproximarse a la meta rival dos veces, con un remate desde fuera del área en el minuto 11 y una llegada de Lennart Karl por la derecha en el 14 en la que al final falló al tratar de encontrar a Luis Díaz en el centro.

El hecho de que el gol hubiera llegado por la banda izquierda no era casualidad porque Tom Bischof tuvo muchos problemas como improvisado lateral derecho del Bayern ante la lesión de Konrad Laimer.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, había recuperado a Joshua Kimmich tras varias semanas de baja. Puede jugar de lateral, pero el técnico consideró que era demasiado pronto para que jugase desde el comienzo y lo había dejado en el banquillo.

El Leipzig pudo marcar el segundo en el minuto 24 cuando Nusa remató alto, sólo ante Neuer.

Kimmich entró en la segunda parte, pero no por Bischof, sino por Leon Goretzka para jugar en el centro del campo. Su misión parecía ser poner orden en la creación del juego y también el trabajo de recuperación de pelota en la mitad contraria.

En todo caso, el Bayern salió mucho más activo en la segunda parte y en el minuto 50 encontró el empate con un gol de Serge Gnabry, que quedó solo en el área tras una recuperación de pelota de Dayot Upamecano.

El Bayern fue otro en e segundo tiempo y empezó a mandar en el campo, a sacar ventajas en la posesión y también en las llegadas a puerta.

El Leipzig tuvo sus fases y sus llegadas, sobre todo una gran ocasión de Romulo en el minuto 65 que Neuer desvió a saque de esquina con una gran parada.

En el minuto 67 llegó el segundo gol del Bayern. Lo marcó Kane con un remate con la pierna derecha dentro del área a centro de Michael Olise.

El Leipzig estuvo cerca del empate con un remate a quemarropa de Diamonde en el 72 ante el que Neuer se lució con una gran parada, pero los últimos diez minutos del partido fueron una debacle para el equipo del este de Alemania.

El tercero del Bayern llegó en un saque de esquina lanzado por Olise desde la derecha al primer poste, donde Jonathan Tah remató de cabeza en el 82.

Luego, en el 85, Pavlovic marcó el cuarto a puerta vacía a centro de Olise desde la derecha tras un gran pase de Kane desde el círculo central.

Olise, que había entrado al campo en el 56, coronó su gran actuación marcando el quinto en el 88 tras un pase corto de Musiala, que reapareció en los últimos minutos de duelo.

1 - Leipzig; Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald (Banzuzi, 81); Baumgartner, Schlager; Diomande, Romulo (Harder, 81), Nusa.

5 - Bayern: Neuer; Bischof (Davies, 81), Upamecano, Tah, Ito (Kim, 88); Pavlovic, Goretzka (Kimmich, 46); Karl (Olise, 56), Gnabry (Musiala, 88), Luis Díaz; Kane,

Goles: 1-0. min 20, Romulo. 1-1, min 50, Gnabry. 1-2, min 67, Kane. 1-3, min 82, Tah. 1-4, min 85, Pavlovic. 1-5, min 88, Olise

Árbitro: Sascha Stegemann. Amonestó a Seiwald

Incidencias: partido de la decimoctava jornada de la Bundesliga disputado en la Red Bull Arena de Leipzig.