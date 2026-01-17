3-2. El VAR impulsa a la victoria al Dortmund con un penalti en el tiempo añadido

El árbitro del duelo, Harms Osmer, había pitado una falta de Jones contra Maximilian Beier fuera del área, pero el VAR le alertó de que la acción se produjo dentro y señaló penalti sin consultar las imágenes.

No fue la primera vez en el partido que Osmer y el VAR tuvieron protagonismo. En la primera parte sancionó un penalti a favor del St. Pauli por una mano de Fabio Silva dentro del área, pero tras revisar las imágenes del VAR consideró que el jugador tenía el brazo pegado al cuerpo.

El Dortmund sufrió en el primer tiempo ante un St Pauli que defendió bien, permitió pocas ocasiones de gol y tuvo una buena oportunidad en los pies de Pereira Lange ante la que el meta Georg Kobel reaccionó con una buena parada.

El Dortmund había gozado de una buena ocasión en el minuto 13 con un remate de Julian Brandt que un defensa sacó en la raya de gol.

Cuando todo apuntaba a que ambos equipos se irían al descanso con el empate a cero, Brandt logró abrir el marcador para el Dortmund al rematar a puerta vacía dentro del área pequeña un centro de Karim Adeyemi desde la derecha.

En la segunda parte, Adeyemi hizo el segundo para el Dortmund en el minuto 54 y preció sentenciar del partido, pero el Dortmund volvió a sufrir y en dos situaciones con balón parado el St.Pauli logró equilibrar el marcador.

Sands, en el minuto 62, logró el 2-1 al rematar de cabeza un saque de esquina y diez más tarde Jones, también de cabeza, hizo el 2-2 tras un lanzamiento de falta desde la derecha.

Todo apuntaba al empate, o incluso a una sorprendente victoria del St. Pauli, cuando se produjo el penalti que Can transformó en el definitivo 3-2.

3 - Borussia Dortmund: Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson (Yan Couto, 71), Jobe Bellingham, Nmecha (Özkan, 83), Svensson; Adeyemi (Beier, 71), Brandt (Chukwuemeka, 83); Silva (Guirassy, 71).

2 - St. Pauli: Vasilj; Dzwigala (Ando, 64), Wahl, Mets; Pryka, Sands, Smith, Ritzka (Oppie, 64); Fujita; Kaars (Jones, 64), Pereira Lage.

Goles: 1-0, min 45: Brandt. 2-0, min 54: Adeyemi. 2-1, min 62: Sands. 2-2, min 72, Jones. 3-2, min 94: Can, de penalti.

Árbitro; Harms Osmer. Amonestó a Schlotterbeck, Smith, Adeyemi y Jobe Bellingham.

Incidencias: partido de la decimoctava jornada de la Bundesliga disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund.