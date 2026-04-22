Video: histórico juicio masivo contra pandilleros en El Salvador

Según la Fiscalía salvadoreañ, testigos protegidos acusaron hoy a 22 líderes históricos de la Mara Salvatrucha (MS-13) de haber ordenado miles de crímenes, durante en el segundo día del juicio masivo contra miembros de esa pandilla en El Salvador, informó AFP.

Están bajo acusación por crímenes unos 486 miembros de la MS-13 que responden ante la justicia desde ayer acusados de miles de asesinatos, entre ellos los de 87 personas en marzo de 2022.

La mayoría de los acusados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel modelo construida por el presidente Nayib Bukele quien declaró una “guerra” a las pandillas.

Testigos protegidos

El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, dijo que hoy se presentó la “prueba testimonial” con la comparecencia de “algunos testigos que son protegidos” y otras 13 declaraciones anticipadas.

Muñoz explicó que el objetivo es “ilustrar” al tribunal que la pandilla actuó como un “corporativo criminal”, dirigido por 22 “ranfleros (máximos cabecillas) históricos” a quienes “se le van a atribuir” más de 9.000 “hechos criminales”.

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En el juicio virtual comparecen 413 acusados y otros 73 son juzgados en ausencia, según la institución.

Entre los “ranfleros” procesados, Muñoz mencionó a Élmer Canales Rivera, el “Crook de Hollywood”, que según el diario digital El Faro fue excarcelado por Bukele en un “pacto” que tenía con las maras antes de hacerles la guerra. Atrapado luego en México, espera juicio en Nueva York.

Juicio masivo

En el juicio masivo, el primero contra una estructura de mando de las pandillas según la Fiscalía de El Salvador, el grupo está acusado de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022.

“Esta estructura mataba bajo la figura de ’válvulas abiertas’, es decir, (...) era una autorización por parte de la ’ranfla’ para poder matar”, agregó Muñoz.

Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad.

Medios de comunicación, incluida la AFP, tuvieron acceso hoy a la sala de audiencias donde se observa a los imputados por medio de pantallas.

En el marco de su ofensiva antipandillas, Nayib Bukele impuso en marzo de 2022 un régimen de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos sin orden judicial, por lo que es criticado por organismos de derechos humanos que denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión.