Atlético-Alavés, en el límite

El conjunto de Diego Simeone está en esa línea tan fina de sostener la fe o descreer de todo en este curso liguero, lastrado por sus registros como visitante (13 de 30) en contraposición por su entereza como local, con once victorias seguidas entre todas las competiciones y ocho en concreto en LaLiga, en la que comienza una carrera contra el tiempo y los pronósticos desde la cuarta plaza y la casilla de los 38 puntos.

A falta de 19 partidos, son once puntos menos que el Barcelona, el líder de la competición; siete menos que el Real Madrid, segundo, y tres menos que el Villarreal, tercero, con un encuentro pendiente respecto a los demás y hoy por hoy insuperable para el Atlético, que ha ganado dos de sus últimos cinco choques por las ocho victorias en sus nueve partidos recientes del club amarillo antes del inicio de la segunda vuelta liguera.

Solo la derrota del Espanyol con el Girona del viernes aligera la presión del Atlético, cuya cuarta posición está protegida aún por cuatro puntos, pero es un puesto insustancial para un equipo preparado el pasado verano y el anterior para abarcar mucho más en la tabla. El año pasado fue ‘campeón de invierno’. Y se desplomó después.

No basta internamente ni al equipo ni a su cuerpo técnico ni a su afición con la constante clasificación para la Liga de Campeones de año tras año. Es el objetivo que marca el club. Pero no la ambición de Simeone ni de sus jugadores, que siempre parten a por más. Vivo en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones, también insiste en LaLiga, aunque su irregularidad es una rémora desoladora cada vez que sale fuera de su área de confort.

El desgaste de tantos partidos programados en tan pocos días en este mes (es su cuarto encuentro en 14 días, mientras se avecinan otros cinco en las siguientes dos semanas, todos ellos decisivos en LaLiga y en la Champions) invita a Simeone a la planificación de la carga y los descansos, cuando asoma el Galatasaray el miércoles que viene, con el viaje a Turquía del martes, tras recibir al Alavés este domingo. Exigencia sin pausa.

El encuentro contra el Alavés se abre a determinadas rotaciones en posiciones concretas y en hombres cruciales, como Julián Alvarez, en su momento más gris con el Atlético; Koke Resurrección, recién restablecido de una sobrecarga que lo apartó el martes de Riazor; Marc Pubill, titular en siete de los últimos ocho duelos en el esquema de Simeone, o Alex Baena, de inicio en los tres choques de enero tras superar una lesión muscular.

Eso supondría la aparición de Thiago Almada, quien solo ha partido de inicio en dos de los 18 choques más recientes, cuando en las tres primeras citas ligueras era indudable en el esquema principal. Su futuro está en el aire en este mercado de invierno, en el que Diego Simeone espera fichajes tras las salidas de Conor Gallagher y Giacomo Raspadori, aparte de Javi Galán y Carlos Martín. Ahora tiene 20 efectivos, uno de baja (Clement Lenglet) y otro en la última fase de su recuperación de una lesión (Nico González).

También se intuye la reaparición en el once de José María Giménez, que no juega de inicio desde el 2 de diciembre contra el Barcelona entre una lesión muscular y la posterior recuperación. Ya había entrado en la convocatoria contra la Real Sociedad, el Real Madrid y el Deportivo, aunque fue suplente, cuando en condiciones normales es una figura titular, aunque la competencia ha crecido con el gran nivel de Marc Pubill en esa demarcación.

Y Antoine Griezmann y Johnny Cardoso tendrán continuidad. La necesitan los dos. El estadounidense, para alcanzar el ritmo y el fútbol esperados cuando lo ficharon del Betis. El francés, para demostrar su vigencia, hoy indudable, por más que se haya quedado fuera del once liguero en nueve de las diez jornadas más recientes.

Pero sus goles son oro para este Atlético, como la falta directa que lo clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey en La Coruña, el tanto que dio el triunfo en el 2-1 ante el Valencia, en su último lance en casa, o los dos de la victoria por 3-1 frente al Levante. Ha marcado cinco goles en sus últimos seis compromisos oficiales. Repite de inicio, junto a Alexander Sorloth ante el previsible descanso de inicio para Julián Alvarez.

El pasado martes en Riazor, en la Copa del Rey, rotó el atacante noruego y no salió hasta el segundo tiempo Pablo Barrios, que retornaran al once titular este domingo, en el que no hay descanso ni para Marcos Llorente ni para David Hancko ni para Giuliano Simeone ni para Matteo Ruggeri, que se ha afianzado de repente en el lateral zurdo, con la titularidad en seis de los siete partidos más recientes. Jan Oblak será el portero, tras el recorrido de Juan Musso en la Copa del Rey, con un papel destacado en las dos primeras rondas.

Enfrente, el Alavés atraviesa un momento delicado en la cosecha de puntos, pero han logrado darle la vuelta a sus malas sensaciones en los últimos partidos.

A pesar de la derrota ante el Villarreal (3-1), el equipo de Eduardo Coudet volvió a mostrar sus virtudes ofensivas a pesar de su falta de pegada, sobre todo lejos de Mendizorroza.

De hecho, el ‘Glorioso’ confirmó el cambio en la eliminatoria copera ante el Rayo Vallecano y ya está, como el Atlético de Madrid, en el bombo de cuartos de final.

Los albiazules necesitan reforzarse en la defensa y en el ataque en este mercado de invierno para encarar con garantías la segunda fase de la competición.

Finalmente, el ‘Chacho’ contará en el Metropolitano con sus armas más ofensivas, Lucas Boyé y Toni Martínez. El argentino recayó de sus molestias musculares y el murciano se retiró en el encuentro copera tras marcar su segundo gol en dos partidos consecutivos.

En cambio, mantiene la ausencia obligada de Facundo Garcés y la decisión de no contar con Nikola Maras, Moussa Diarra y Mariano Díaz.

El Alavés suma seis derrotas consecutivas a domicilio, unos datos que pesan y le han hundido en las últimas semanas. De hecho, solo ha ganado un partido como visitante, en San Mamés ante el Athletic Club en la cuarta jornada.

Los vitorianos lucharán también contra la historia, ya que siempre han perdido en sus visitas al Metropolitano.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Barrios, Cardoso, Almada; Giuliano, Sorloth y Griezmann.

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco, Ibáñez, Calebe, Rebbach; Denis y Lucas Boyé o Toni Martínez.

Árbitro: Guillermo Cuadra (C. Balear).