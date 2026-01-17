El centrocampista colombiano Jhon Solís, cedido al Birmingham con opción de compra

El Girona tenía que liberar una plaza de extracomunitario para poder concretar la cesión del atacante Claudio Echeverri (Manchester City), que entrena bajo las órdenes de Míchel Sánchez desde hace dos semanas.

El equipo catalán pagó seis millones de euros en 2023 al Atlético Nacional por Solís, una apuesta de presente y de futuro, pero el centrocampista no ha acabado de convencer y no ha conseguido tener continuidad.

Entre las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 apenas sumó diez titularidades y un único partido completo entre todas las competiciones y este curso había participado en 12 encuentros de LaLiga EA Sports -tres como titular- y en otros dos, también partiendo el once inicial, en la Copa del Rey.

En total, Solís se marcha a Birmingham tras disputar 61 partidos como rojiblanco: 49 en LaLiga EA Sports, 7 en la Copa del Rey y 5 en la Liga de Campeones.

El colombiano ya hacía días que no entrenaba con el equipo, y no entraba en las convocatorias de las victorias del fin de semana pasado contra el Osasuna (1-0) y de este viernes contra el Espanyol (0-2) porque tenía permiso del club para cerrar su salida a Inglaterra.