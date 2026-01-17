El líder quiere alargar en Anoeta su momento más dulce de la temporada

El objetivo del Barcelona es lograr un triunfo que le consolide en el liderato de LaLiga, que comanda con cuatro puntos de ventaja sobre un Real Madrid en crisis, al que derrotó en la final de la Supercopa (3-2) antes de avanzar hasta la antepenúltima ronda copera con su victoria en Santander frente al Real Racing Club (0-2).

Ante el equipo cántabro, Hansi Flick no quiso sorpresas y decidió mantener a la mayoría de sus titulares, por lo que en San Sebastián no habrá revolución en el once azulgrana.

Recuperará, eso sí, al centrocampista Frenkie de Jong, baja en la eliminatoria copera por sanción, y que volverá a formar pareja con Pedri en el doble pívote. Y al defensa Eric García, que fue suplente en Santander y que regresará al once para formar en el eje junto a Pau Cubarsí.

No estará, al menos como titular, el delantero Raphael Dias 'Raphina', que hoy no se ejercitó con sus compañeros por una molestias musculares y que, en caso de viajar mañana a Donosti, no tiene garantiza su participación en el partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por tanto, su puesto en el extremo izquierdo volverá a ser para Marcus Rashford, que formará en ataque junto a Lamine Yamal, en el flanco derecho, y Ferran Torres o Robert Lewandowski, como delantero centro. Mientras que Fermín López, probablemente, recuperará la mediapunta en detrimento de Dani Olmo.

Así, con las únicas bajas confirmadas y de larga duración del defensa Andres Christensen y del centrocampista Pablo Paéz Gavira 'Gavi', el Barça visita a Anoeta, donde el curso pasado cayó por la mínima (1-0) y puso fin a una racha de ocho partidos sin perder.

Enfrente está la Real Sociedad, que ha pasado la semana duodécimo de la clasificación con 21 puntos y que llega al alza tras cosechar dos victorias y un empate en los primeros tres partidos de su nuevo entrenador. Además, el último encuentro copero ante Osasuna supuso un chute de energía para un equipo que pocas semanas atrás parecía muerto.

Eso sí, la Real es consciente de que el verdadero objetivo se juega en LaLiga, una competición en la que debe empezar a sumar de tres para dejar atrás los fantasmas del descenso y, por qué no, empezar a mirar a los puestos europeos.

Para ello, Matarazzo no podrá contar con Óskarsson, Yangel Herrera ni Iñaki Rupérez, los tres lesionados, pero tendrá a su disposición al resto de la plantilla a pesar del esfuerzo copero.

El equipo realista es consciente de que para doblegar al cuadro catalán tendrán que hacer un partido casi perfecto, pero la temporada pasada la Real consiguió vencer al Barça (1-0).

En cuanto al once, todo hace indicar que Turrientes y Jon Martín volverán al once en detrimento de Gorrotxategi y Zubeldia, y arriba Kubo apunta a titular a pesar de haber jugado 120 minutos en Copa.

Guedes y Brais Méndez también apuntan a estar en el once por Barrenetxea y Sucic, mientras que Alex Remiro será el portero titular, tal y como confirmó el técnico en la previa.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Brais; Kubo, Guedes y Oyarzabal.

Barcelona: Joan García; Kounde, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Fermín, Lamine Yamal, Rashford; y Lewandowski.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño).