Musiala regresa a la competición 196 días después de su lesión en el Mundial de Clubes

El futbolista, de 22 años e indiscutible en su selección, con el Mundial 2026 ya a la vista, entró en el minuto 87 del partido en el Red Bull Arena en sustitución de Serge Gnabry y un minuto después de entrar al campo dio el pase del quinto gol de su equipo, anotado por Michael Olise, para reafirmar el liderato del club bávaro, con 50 puntos de 54 posibles y once de ventaja sobre el Borussia Dortmund, segundo.

Musiala se ha perdido un total de 27 partidos seguidos con su club por la fractura de peroné y dislocación de los ligamentos que sufrió en un choque con Gianluigi Donnarumma, entonces portero del París Saint-Germain y ahora en el Manchester City, en el duelo del 5 de julio de 2025 entre ambos conjuntos en el Mundial de Clubes, con triunfo del equipo francés.