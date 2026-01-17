Niclas Füllkrug sufre un millonario robo de joyas y relojes tras su llegada a Milán

El incidente ocurrió aprovechando la ausencia del futbolista de 33 años, quien abandonó su habitación el pasado miércoles para unirse a la concentración del equipo previa al duelo contra el Como 1907. Mientras el atacante se encontraba en el Estadio Giuseppe Sinigaglia —donde el Milan se impuso por 1-3 el jueves—, los asaltantes accedieron a su alojamiento temporal. Fue recién el viernes, a su regreso al hotel tras el compromiso deportivo, cuando el exjugador del West Ham descubrió el saqueo de sus pertenencias.

Tras percatarse de la pérdida, Füllkrug realizó la denuncia ante las autoridades locales. Agentes especializados se trasladaron al hotel para realizar las pericias correspondientes, que incluyeron la toma de huellas dactilares y la revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad del establecimiento. Los investigadores buscan determinar cómo se vulneró la seguridad de la caja fuerte y si hubo participación de personas externas o vinculadas al recinto.

A pesar del mal trago personal, el rendimiento deportivo de Füllkrug ha sido positivo desde su aterrizaje en el norte de Italia, participando en los cuatro encuentros en los que estuvo disponible. Curiosamente, su presencia en el partido ante el Como estuvo en duda hasta último momento debido a una molestia en el pie; sin embargo, logró recuperarse a tiempo para disputar la media hora final del encuentro. Este revés fuera del campo empaña un inicio prometedor en el club “rossonero”, donde ya sumó una titularidad en el reciente empate frente a la Fiorentina.

Fuente: EFE

