Matz Sels frena al Arsenal en un ejercicio de resistencia del Nottingham Forest

Desde el pitido inicial, el equipo de Mikel Arteta asumió el protagonismo con una posesión apabullante, encerrando a un Forest agazapado que lucha por alejarse de la zona de descenso. Las oportunidades comenzaron a sucederse cumplida la media hora: primero con una volea peligrosa de Noni Madueke y luego con una llegada de Gabriel Martinelli que no encontró rematador. El Arsenal perdonó incluso un error grosero del central Murillo, quien permitió que Viktor Gyökeres encarara solo la portería, aunque el brasileño logró rehacerse a tiempo para evitar el desastre justo antes del descanso.

En la reanudación, Arteta movió el banquillo con ambición, dando entrada a Leandro Trossard, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Mikel Merino y Eberechi Eze. El asedio fue total, pero se estrelló una y otra vez contra la figura de Matz Sels. El guardameta belga firmó una tarde memorable, destacando una estirada prodigiosa tras una volea de Declan Rice y, sobre todo, un vuelo espectacular para sacar de la escuadra un cabezazo a bocajarro de Saka. Con el paso de los minutos, la confianza del Arsenal se fue diluyendo ante la seguridad de un Forest que, bajo la dirección de Sean Dyche, supo sufrir hasta el final.

El reparto de puntos deja un sabor agridulce en el norte de Londres. Si bien el Arsenal mantiene una ventaja de siete puntos sobre el Manchester City y el Aston Villa, este último podría recortar distancias si logra vencer al Everton el domingo. Por su parte, el Liverpool queda descolgado a catorce puntos de la cima. En la zona baja, el Nottingham Forest suma un punto vital que le permite mantener una renta de cinco unidades sobre los puestos de peligro que marca el West Ham, consolidando su recuperación tras la reciente victoria ante los “Hammers”.

Ficha técnica:

Nottingham Forest (0): Matz Sels; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Ibrahim Sangare, Elliot Anderson; Nicolás Domínguez (Omari Hutchinson, minuto 89), Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi; e Igor Jesus (Dan Ndoye, minuto 76).

Arsenal (0): David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber; Martin Odegaard (Mikel Merino, minuto 57), Martín Zubimendi (Eberechi Eze, minuto 79), Declan Rice; Noni Madueke (Bukayo Saka, minuto 57), Gabriel Martinelli (Leandro Trossard, minuto 46) y Viktor Gyokeres (Gabriel Jesus, minuto 57).

Árbitro: Michael Oliver. Mostró tarjeta amarilla a Jurrien Timber, del Arsenal, y a Ola Aina, del Nottingham Forest.

Incidencias: Encuentro de la vigésima segunda jornada de la Premier League disputado en el estadio City Ground de Nottingham ante unos 30.000 aficionados.

Fuente: EFE