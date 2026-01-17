Nico aún es baja ante el Alavés; Koke regresa a la convocatoria

Nico, fuera de los últimos tres choques, cuatro con el de este domingo, por una lesión muscular sufrida el pasado 21 de diciembre, no entró todavía en la lista, en la que también sigue de baja Clement Lenglet.

El central francés padeció un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha el pasado 17 de diciembre.

En cambio, Koke, baja el pasado martes contra el Deportivo de La Coruña en Riazor por una sobrecarga, ya está a disposición de Diego Simeone y ha entrado en la convocatoria, en la que también figuran los medias puntas del filial Jano Monserrate y Rayane Belaid, además del portero Salvador Esquivel.

La convocatoria está compuesta por 21 futbolistas: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill y Robin Le Normand; los centrocampistas Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Thiago Almada, Marcos Llorente, Rayane Belaid y Jano Monserrate; el extremo Giuliano Simeone; y los atacantes Antoine Griezmann, Alexander Sorloth y Julián Alvarez.

