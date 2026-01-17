Óscar Villegas dice que la selección de Panamá es "de muchísimo respeto"

Bolivia enfrentará a Panamá en su quinto encuentro de preparación para la repesca que jugará en marzo frente a Surinam, con el objetivo de ganarse un lugar en el Mundial 2026.

"Es un rival de muchísimo respeto y vamos a tratar de aprovechar los puntos débiles de ellos", dijo Villegas en una conferencia de prensa realizada en el estadio IV Centenario, de la ciudad sureña de Tarija, donde se realizará el partido.

Destacó que Panamá "es una muy buena selección", con jugadores "de muy buena contextura" y con un "muy buen fútbol aéreo", aunque adelantó que Bolivia tratará de controlarlos e imponer su propio juego.

El estratega también puso énfasis en que la base de la Verde es la juventud y que con ese cimiento se clasificó a la repesca, por lo que pidió que se siga valorando a los jugadores como Miguel Terceros, Máximo Mamani y Ramiro Vaca, entre otros.

"Yo no me voy a olvidar para lo que fui contratado: fui contratado para jugar este proceso de eliminatorias y preparar el siguiente de 2030, así que estamos en ambos caminos, seguimos dando oportunidad a gente joven", destacó.

El seleccionador explicó que en esta semana se hizo hincapié en la preparación física de los jugadores para estar al nivel de lo que marca la competencia internacional, por lo que es un trabajo al que se dará prioridad hasta marzo.

Villegas convocó a 26 jugadores para los amistosos ante Panamá y México, una de las anfitrionas del Mundial 2026 con EE.UU. y Canadá, con la que jugará el domingo 25 de enero en Santa Cruz.

La selección boliviana ya se encuentra en Tarija para recibir a Panamá después de una semana de entrenamientos en Santa Cruz.

El encuentro está programado para las 17:00 hora local (21:00 GMT) en el estadio IV Centenario.

Bolivia jugará el 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak por un cupo a la Copa del Mundo.

Como parte de su preparación, la Verde ya disputó cuatro amistosos en octubre y noviembre: con la mundialista Jordania, que acabó con triunfo por 0-1; ante Rusia, en el que cayeron por 3-0, mientras que también acumuló derrotas por 2-0 ante Corea del Sur, 3-0 ante Japón y 2-0 ante Perú.