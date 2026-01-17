Reguilón: "Es un sueño estar aquí, poder compartir momentos con Messi"

"Es un sueño estar aquí, poder compartir momentos de campo con Leo, como calienta, es una pasada para cualquier futbolista", aseguró el madrileño en una rueda de prensa previa a su primer entrenamiento a las órdenes de Javier Mascherano.

Pese a su pasado madridista, Reguilón aseguró que la acogida en este vestuario, del que forman parte los exbarcelonistas Lionel Messi y Luis Suárez, además del propio Mascherano, ha sido "espectacular".

"Mucho mejor de lo que me esperaba, todo lo que pasa en el campo se queda en el campo. La acogida ha sido espectacular, ni en los mejores sueños", dijo el canterano madridista.

Reguilón llega a Miami con el reto de reemplazar a Jordi Alba, el mejor socio de Messi sobre el campo, que se retiró del fútbol en diciembre junto a Sergio Busquets tras conquistar su primera MLS.

"Jordi es irreemplazable, es el mejor lateral izquierdo de la historia de España", avisó Reguilón.