Satriano, único de los tres fichajes del Getafe que entran en la convocatoria

Su compatriota Sebastián Boselli y el argentino Zaid Romero no están dentro de la lista de José Bordalás, que de nuevo ha tenido que citar a varios nombres de la cantera para completar la nómina de jugadores que se verán las caras frente al conjunto 'ché': Jorge Montes, Joselu Pérez, Adrián Riquelme y Alejandro Mestanza.

Satriano reforzará el mermado ataque del Getafe, que no puede contar con Borja Mayoral y con Abu Kamara, los dos también en la enfermería. El fichaje del delantero charrúa fue anunciado este viernes y jugará cedido por el Lens hasta final de temporada con una opción de compra de cerca de seis millones de euros.

La adquisición de Boselli, que ha completado tres sesiones de entrenamiento, también fue anunciada el mismo día que la de Satriano. Sin embargo, el central no ha podido entrar todavía en la convocatoria. En LaLiga, no aparece en la lista de nuevos fichajes inscritos, igual que Zaid Romero, cuya cesión procedente del Brujas se oficializó este mismo sábado.

En el resto de la lista de convocados, además de las ausencias de Borja Mayoral y de Abu Kamara por lesión, también destacan las bajas de Abdel Abqar y Davinchi, también en la enfermería, y la presencia de Djené Dakonam y Domingos Duarte, ambos sancionados la pasada jornada.

La lista completa de convocados la forman los porteros Soria y Letácek; los defensas Djené, Nyom, Diego Rico, Kiko Femenía, Juan Iglesias, Duarte y Jorge Montes; los centrocampistas Neyou, Milla, Mario Martín, Arambarri, Javi Muñoz, Sancris Riquelme y Mestanza; y los atacantes Juanmi, Coba, Liso, Joselu y Satriano.