10 datos de la jornada 20

El Barcelona, derrotado por 2-1 por la Real Sociedad en San Sebastián, perdió después de nueve victorias consecutivas en LaLiga EA Sports, aunque aún sostiene el liderato de la clasificación. Desde el pasado 26 de octubre, con un 2-1 contra el Real Madrid en el Bernabéu, no cedía puntos el conjunto azulgrana en esta competición.

Kylian Mbappé formó como titular, marcó el 1-0 de penalti en la victoria por 2-0 contra el Levante y sostuvo su recorrido imponente en LaLiga EA Sports, con 19 goles en 18 partidos y al menos un tanto en 14 de esos 18 duelos. Sólo se quedó sin batir la portería contraria en cuatro de esos choques: la victoria 2-1 ante el Mallorca, los empates con el Rayo (0-0) y el Elche (2-2) y la derrota por 0-2 con el Celta en el Bernabéu.

El Atlético de Madrid, vencedor por 1-0 con un gol de Alexander Sorloth, sumó su novena victoria consecutiva en el estadio Metropolitano en LaLiga EA Sports, que suben hasta doce entre todas las competiciones si se le añade la Liga de Campeones.

El Espanyol enlaza tres jornadas sin ganar, con un empate y dos derrotas, ambas concentradas en su estadio, donde volvió a perder este viernes por 0-2 con el Girona tras haberlo hecho anteriormente por 0-2 frente al Barcelona. No atravesaba una racha igual de tres encuentros sin triunfo en LaLiga desde la octava cita, con cuatro consecutivos.

El delantero Vladyslav Vanat protagonizó de nuevo el triunfo del Girona, con los dos goles del 0-2 en el campo del Espanyol, para agrandar su racha hasta los cuatro tantos en las últimas tres citas de LaLiga, todas ellas ganadas por su equipo, que repunta en la clasificación. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco duelos en el campeonato.

Aitor Ruibal marcó el 1-0 con el que el Betis abrió su triunfo por 2-0 contra el Villarreal para reencontrar la victoria dos jornadas después, desde que se impuso por 4-0 al Getafe también en el estadio de La Cartuja y también con goles de Ruibal. Entonces anotó dos. Ha sumado tres dianas en los dos últimos partidos ganados por su equipo. Decisivo.

Seis jornadas suma ya el Celta sin una sola derrota en LaLiga EA Sports, pero su salto está en su cantidad de victorias, cinco en ese tramo, la última de ellas por 3-0 ante el Rayo Vallecano. Desde que se impuso por 0-2 en el Bernabéu al Real Madrid, en esta secuencia de seis encuentros ha marcado doce goles y sólo ha encajado uno.

Vedraq Muriqi marcó los tres goles de la victoria por 3-2 del Mallorca sobre el Athletic Club para convertirse, además, en el segundo máximo goleador de la historia del club balear en LaLiga EA Sports, ya por delante de Juan Arango, con 45, y sólo superado por Samuel Eto’o, que anotó 54. Muriqi suma 48 tantos ya con su ‘triplete’ de este sábado.

Osasuna venció por 3-2 al Oviedo para reafirmarse como local. Sólo ha ganado en El Sadar en este curso, en el que ha vencido tres de sus últimos cuatro duelos. Son, a la vez, sus únicas tres victorias a lo largo de los últimos 12 encuentros en LaLiga EA Sports.

En su décima salida del curso, después de tres empates y seis derrotas, el Valencia obtuvo su primera victoria lejos de Mestalla en LaLiga EA Sports para salir fuera del descenso, al imponerse por 0-1 al Getafe. Aún quedan dos conjuntos sin triunfos fuera de casa en este ejercicio liguero. Son Osasuna y Elche.