Botafogo negocia la contratación del paraguayo Enso González

Dentro de las modalidades que se estudian para la transferencia, el “Fogão” trabaja con dos escenarios posibles. La prioridad de la directiva liderada por John Textor es lograr una transferencia definitiva sin coste de traspaso inmediato; no obstante, se contempla una cesión como alternativa viable en caso de que el acuerdo por la ficha total no prospere. Ambas opciones permanecen sobre la mesa mientras los clubes definen la fórmula que mejor se adapte a sus intereses.

Considerado una de las “joyas” de la nueva camada del fútbol paraguayo, el talentoso mediapunta fue descubierto y formado en la cantera de Libertad. Su irrupción en la primera división de nuestro fútbol fue tan meteórica que despertó el interés inmediato de la Premier League, lo que derivó en su venta al Wolverhampton Wanderers en 2023 por una cifra cercana a los 6 millones de euros. Esta negociación, ratificada por ESPN, marcaría el regreso del talentoso zurdo al fútbol sudamericano.

Enso González registra dos convocatorias y apariciones con la selección juveniles de Paraguay, su última participación fue en el Mundial Sub 20, además de seguir de un proceso de adaptación competitiva en el equipo Sub-21 de los “Wolves”, recuperando paulatinamente ritmo competitivo tras sufrir la rotura de ligamentos cruzados, estando al servicio de Albirroja en los Juegos Olímpicos París 2024. Las próximas horas serán determinantes para saber si el joven extremo se vestirá finalmente con la camiseta de la estrella solitaria.