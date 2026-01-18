Sarmiento de Junín da la bienvenida al paraguayo Carlos Ulises Delgado

El cordillerano irrumpió con fuerza en el fútbol paraguayo durante la segunda rueda del torneo de Segunda División, destacándose por su potencia física y su instinto dentro del área. Si bien sus estadísticas no lo ubicaron en la cima de la tabla de artilleros, su labor fue muy importante para que el “Escobero” mantuviera sus aspiraciones de ascenso hasta la jornada final del campeonato. En la pasada campaña de la Intermedia, el delantero firmó cinco goles clave para un Deportivo Capiatá que quedó a las puertas del retorno a la élite.

El proceso formativo del atacante se desarrolló íntegramente en las filas del Libertad. Allí quemó etapas desde la Sub 16 hasta la Reserva, ganándose un lugar en las prácticas del primer equipo. En aquel entonces, la directiva y el cuerpo técnico del “Gumarelo” lo proyectaban internamente como el futuro delantero de la institución. No obstante, el propio jugador expresa que la inexperiencia y un cuestionable asesoramiento externo lo impulsaron a forzar su salida de Libertad. El objetivo era una supuesta oferta del fútbol español que nunca llegó a materializarse según lo previsto.

Ulices Delgado es nuevo refuerzo de Sarmiento 💚



El delantero paraguayo de 23 años, llega a préstamo y firmó contrato con el Verde por un año, con opción de compra ✍️#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/fGhlBcgNTZ — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) January 18, 2026

Previo a este salto al fútbol argentino, el ex delantero “escobero” acumuló rodaje en Sportivo Trinidense, donde jugó en condición de cedido. Ese paso fue de gran ayuda para su maduración antes de recalar en el Deportivo Capiatá, donde finalmente lograría posicionarse como uno de los nombres más interesantes de la segunda categoría del fútbol paraguayo. Su constante presencia en el área rival y su sacrificio en el juego colectivo, fueron algunas de las virtudes que captaron la atención de los emisarios de Sarmiento, quienes vieron en él un perfil complementario para el ataque.

La incorporación del delantero paraguayo a Sarmiento de Junín representa el desafío más importante de su carrera profesional. El delantero deja atrás el ascenso paraguayo para medirse en una de las competiciones más exigentes del continente, donde la intensidad y el roce físico serán una prueba constante para sus condiciones. Con el respaldo de un contrato por un año y una opción de compra que favorece al conjunto juninense, llega con la ambición de relanzar su carrera.

