El Racing se reafirma en el liderato con un golpe de autoridad

Si en el encuentro de ida el Racing cayó por 3-1 en el estadio de Gran Canaria, este domingo el equipo santanderino se impuso en el Sardinero por tres goles (4-1), lo que le otorgaría ventaja en un hipotético empate final con conjunto insular, que llegaba a la cita como segundo clasificado.

Una cuestión nada desdeñable dada la tremenda igualdad reinante en la lucha por el ascenso como atestiguan los apenas seis puntos que separan al primero del sexto clasificado.

Diferencias que se disparan si el foco se pone en la faceta goleadora, donde el Racing de Santander no parece tener rival, empeñados como parecen los de José Alberto López en acabar con el tópico que tilda de defensiva y especuladora a la categoría de plata del fútbol español.

Poco importa que el conjunto cántabro, que contabiliza 49 dianas en 22 partidos, haya perdido a dos sus principales referentes ofensivos: Asier Villalibre, ausente por segunda jornada consecutiva por lesión, y el ecuatoriano Jeremy Arévalo, traspasado al Stuttgart alemán.

Ausencias que se ha encargado de hacer olvidar el jovencísimo Manex Lozano, de tan sólo 18 años, al que le han bastado tres partidos, tras llegar cedido la pasada semana por el Athletic de Bilbao, para ganarse el corazón de los aficionados racinguistas.

El atacante navarro, y de qué manera, del fallo que cometió el pasado jueves ante el Barcelona en la Copa del Rey que privó al Racing de la posibilidad de forzar la prórroga, tras firmar este domingo un gol y una asistencia en el duelo con Las Palmas.

Dos acciones que catapultaron al conjunto cántabro a una victoria que se encargó de redondear Iñigo Vicente, posiblemente el jugador más determinante la categoría, que contabiliza ya cinco tantos y doce asistencias, unas cifras al alcance de muy pocos.

Pero si el Racing de Santander puede presumir de ser el equipo más goleador de la Liga, no menos ofensivo se muestra el Castellón que no desaprovechó la derrota de Las Palmas para arrebatar al conjunto canario la segunda plaza, la última que asegura el ascenso directo.

Unos puestos de privilegio que el conjunto 'orellut', que encadenó su sexta victoria consecutiva como local tras derrotar el viernes por 2-0 al Leganés, no ocupaba desde octubre de 1992, hace más de treinta y tres años, cuando llegó a liderar la competición.

El mejor ejemplo posible de la imparable progresión que ha vivido el equipo albinegro desde la llegada, a mediados del pasado mes de septiembre, al banquillo de Pablo Hernández.

Bajo la dirección de ex internacional español el Castellón no sólo se ha convertido en un temible rival en el SkyFi Castalia, sino también a domicilio como atestigua la única derrota encajada por los de La Plana en las últimas once jornadas del campeonato.

Mucho más irregular se ha mostrado en los últimos tiempos el Deportivo de La Coruña, que volvió a presentar su candidatura al ascenso, tras firmar el sábado una victoria de prestigio (1-2) en el campo del Almería, otro de los gallitos de la categoría.

Una victoria incomprensible sin el concurso de Mario Soriano, que con su paso a la medular dota de sentido y claridad al juego del conjunto gallego, y de Yeremay, que cinco jornadas después volvió a encontrarse con el gol.

Tanto que llegó tras un sensacional pase en profundidad de Soriano que permitió a Yeremay plantarse por velocidad cara a cara con el portero para igualar el tanto inicial del brasileño Leo Baptistao para los locales.

Pero el Deportivo y Yeremay querían más y el atacante blanquiazul firmó a diez minutos para el final un sensacional pase para que el italiano Samuele Mulattieri lograse el definitivo 1-2 que permitió al equipo gallego adelantar al Almería y situarse en la cuarta posición.

Puestos de promoción a los que regresó, cuatro meses después, el Málaga, que se aupó hasta las sexta plaza, la última que permite disputar las eliminatorias de ascenso, tras encadenar su quinta victoria consecutiva al derrotar este domingo por 0-1 al Córdoba con un gol de David Larrubia en la primera mitad.

Eso sí, igualado a puntos con el Burgos, séptimo clasificado, que se impuso por 1-0 al Huesca con un sensacional tanto a falta de diecisiete minutos para la conclusión de Fer Niño, que posteriormente fue expulsado por doble cartulina amarilla.

Una victoria que no pudo emular el Cádiz, que se vio relegado de los puestos de promoción, tras caer este domingo por 1-0 en su visita al campo de un Albacete que prolongó la fiesta que inició ante el Real Madrid en la Copa del Rey.