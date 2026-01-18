El Real Madrid enfoca al Mónaco tras escuchar al Bernabéu

A dos días del duelo europeo ante el Mónaco (martes, 21:00 horas), Rüdiger, con un problema de rodilla, y Rodrygo, que arrastra un golpe de la Supercopa de España, no pudieron regresar a la dinámica de grupo en el entrenamiento del Real Madrid el domingo en su ciudad deportiva.

Ambos son dudas para el martes, según informan a EFE fuentes del Real Madrid tras el entrenamiento individual que los dos jugadores completaron el domingo. El alemán Rüdiger no pudo disputar la final de la Supercopa ante el Barcelona, el duelo copero ante el Albacete ni frente al Levante en LaLiga. El brasileño Rodrygo se ausentó de los dos últimos.

Sobre el césped se ejercitaron pocos integrantes de la primera plantilla. Regresó Andriy Lunin tras su baja del fin de semana, junto a Dani Carvajal, David Alaba, Fran García, Dani Ceballos y Franco Mastantuono. Con los titulares completando una sesión de recuperación, el único jugador que comenzó el partido ante el Levante y que integró el grupo fue Gonzalo García, sustituido por Álvaro Arbeloa al descanso como Eduardo Camavinga, que optó por no pisar el césped.

El técnico madridista cuenta con las bajas seguras de Trent Alexander-Arnold, Éder Militao y Ferland Mendy, que prosiguieron con los planes de recuperación de sus respectivas lesiones, y no será hasta el lunes, en una sesión que arranca desde las 11:00 horas en la Ciudad Real Madrid, cuando juntará a todos sus jugadores disponibles y decidirá el equipo titular pendiente de la evolución de Rodrygo.

