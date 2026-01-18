Foyth: "Esta derrota no debe cambiar nada"

"No hicimos un partido como los que veníamos haciendo últimamente, hay que ser autocrítico con eso. Saber que podemos hacerlo mucho mejor. Sabíamos que era una cancha complicada, el año pasado acá sufrimos pero competimos mejor creo, pero bueno, como te digo, con humildad y a seguir trabajando", indicó.

"Creo que, a pesar de la derrota, debemos tener también mucho equilibrio y no pensar que por esta derrota cambia el buen trabajo que venimos haciendo en el día a día. Me parece una derrota dura para nosotros. Hay veces que las cosas salen bien y hay veces que salen mal, no creo que este partido tenga que cambiar todo lo bueno que venimos haciendo esta temporada", insistió.

El defensor sudamericano admitió que esta derrota duele ya que les rompe la buena dinámica de resultados en la que estaban inmersos, aunque indicó que "ya estábamos ahí en la ducha hablando los compañeros y sabiendo que cuanto más rápido nos levantemos es mejor". "Tenemos otra oportunidad la mitad de semana y una gran oportunidad para seguir ahí en la zona alta de la liga el fin de semana", añadió.

Foyth reconoció que el equipo debe reaccionar a este tropiezo ya que afronta dos partidos seguidos como local, el martes ante el Ajax en la Liga de Campeones y el fin de semana ante el Real Madrid. "Son partidos que podemos recuperar la victoria y volver a meternos en la pelea", concluyó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy