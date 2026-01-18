Julián Alvarez, Almada y Pubill, en el once del Atlético; Toni Martínez, en el Alavés

Madrid, 18 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, finalmente cuenta de inicio con Julián Alvarez y Marc Pubill en el once contra el Alavés, en el que entra Thiago Almada y al que regresa Alexander Sorloth, mientras que Eduardo Coudet, su homólogo en el club blanquiazul, alinea a Toni Martínez en la delantera.