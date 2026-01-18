Julio Enciso se adueña del “Derbi del Este” y lidera el resurgir del Estrasburgo

Desde el pitazo inicial, el atacante formado en la cantera de Libertad demostró que el “Derby de l’Est” le sentaba a medida. Su despliegue fue inquietante, moviéndose por todo el frente de ataque y marcando el pulso de cada avance alsaciano. Ya en los primeros minutos estuvo a punto de castigar, pero una decisión errática de Diego Moreira —quien envió un centro recto cuando Enciso esperaba el pase atrás en zona de definición— le privó de un festejo prematuro.

La superioridad del paraguayo se materializó a los 12 minutos con una acción de alta escuela. Enciso recibió en el círculo central y, con un control orientado, hizo pasar de largo el intento de anticipo del adversario. Con el campo de frente, detectó una grieta en la zaga del Metz, y filtró un pase quirúrgico para Moreira. Esta vez, el compañero no falló: encaró y definió al costado derecho de Jonathan Fischer para el 1-0 tras la genial asistencia de la “Joya”.

Pese al empate transitorio de Gauthier Hein de penal —producto de una falta de Martial Godo sobre Jessy Deminguet—, Enciso no permitió que el equipo decayera. Antes del cierre de la primera etapa, el paraguayo volvió a frotar la lámpara: en una baldosa y bajo presión, limpió el camino y clarificó el ataque para que el esférico derivara en Guéla Doué. El centro del marfileño encontró a Godo, quien de cabeza anotó el segundo y definitivo tanto.

En el complemento, la gran figura que tiene la selección paraguaya de fútbol estuvo a milímetros de redondear su tarde perfecta. Tras una recuperación alta ante la salida de Sadibou Sané, quedó perfilado para el gol, pero su potente remate, al primer poste fue adivinado por el portero danés. A los 80 minutos, Julio se retiró del campo tras haber sido el factor diferencial en ataque.

El epílogo del choque, cargado de la fricción y tensión características de un derbi, confirmó que el Estrasburgo resistió gracias al colchón de juego y ventaja generado por el paraguayo. Con esta actuación estelar, Enciso no solo asegura tres puntos de oro, sino que ratifica su jerarquía como el referente ofensivo capaz de rescatar al equipo de sus peores rachas.