Senegal reina en el caos: El ‘Panenka’ fallido de Brahim corona a los Leones de la Teranga

Todo estalló en el tiempo añadido, justo antes de la prórroga. El árbitro, tras consultar el VAR, señaló un penalti a favor de Marruecos por un agarrón de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim. La decisión desató la furia de Senegal: el seleccionador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar el campo en señal de protesta. Durante minutos de incertidumbre, solo Sadio Mané permaneció en el césped mientras sus compañeros se refugiaban en el vestuario.

Finalmente, los senegaleses regresaron y Brahim asumió la responsabilidad. El malaguista, máximo goleador del torneo, intentó definir la final con un toque de distinción, pero su lanzamiento estilo ‘Panenka’ resultó un error fatal. El tiro, suave y centrado, fue manso a las manos de Edouard Mendy. El héroe local se convirtió en villano en un instante, desperdiciando la oportunidad de romper una sequía de 50 años para Marruecos.

El error de Brahim resucitó a Senegal. Ya en la prórroga, el atacante del Villarreal, Pape Gueye, aprovechó una asistencia de Idrissa Gueye para sacar un potente disparo que batió a un Bono que hasta entonces se había mostrado imbatible. Fue el golpe definitivo que aseguró el segundo trofeo continental para los “Leones de la Teranga” y extendió el maleficio marroquí que perdura desde hace medio siglo.

Antes del caos, el partido fue una batalla de respeto mutuo. El inicio fue vibrante, pero el miedo a perder terminó por ralentizar el ritmo. Senegal dominó la primera mitad con una osadía que se estrelló repetidamente contra Bono. El portero del Al Hilal fue el sostén de los “Leones del Atlas”, sacando un remate a quemarropa de Pape Gueye a los seis minutos y ganando un mano a mano determinante frente a Ilman Ndiaye tras un gran pase de Nicolas Jackson.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Marruecos, por su parte, acusó el exceso de presión por su condición de anfitrión. Aunque mejoraron tras el descanso, la puntería les fue esquiva: Ayoun El Kaabi falló una ocasión clarísima bajo palos tras una gran jugada de El Khannous. El partido se enfrió definitivamente tras un violento choque de cabezas entre Neil El Aynaoui y Malick Diouf que detuvo el juego por más de diez minutos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El tramo final recuperó la adrenalina. Antes del polémico penalti de Brahim, el árbitro había anulado un gol a Senegal por una falta previa de Abdoulaye Seck sobre Achraf Hakimi. Sin embargo, el destino ya estaba escrito. El error desde los once metros de la estrella del Real Madrid apagó la fiesta en Marruecos y entregó la gloria a una Senegal que supo mantener la cabeza fría en medio de la tormenta.

Ficha técnica:

Senegal (1): Edouard Mendy; Antoine Mendy (Abdoulaye Seck, minuto 77), Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, Malick Diouf (Ismail Jakobs, minuto 106); Lamine Camara (Ismaila Sarr, minuto 77), Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye; Ilmman Ndiaye (Ibrahim Mbaye, minuto 77), Sadio Mane y Nicolas Jackson (Cherif Ndiaye, minuto 93).

Marruecos (0): Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina (Jawad El Yamiq, minuto 89), Noussair Mazraoui (Igmane Hamza, minuto 98); Bilal El Khannous (Oussama Targhalline, minuto 80), Neil El Aynaoui, Ismael Saibari (Anass Salah Eddine, minuto 94); Brahim Diaz (Ilias Akhomach, minuto 98), Abde Ezzalzouli y Ayoub El Kaabi (Youssef En-Nesyri, minuto 80).

Gol: 1-0, minuto 94: Pape Gueye.

Árbitro: Jean-Jacques Ngambo (RD Congo). Mostró tarjeta amarilla a Lamine Camara, Ibrahima Sarr, Mamadou Sarr, Diouf y Edouard Mendy, de Senegal; y a Salah Eddine y En Nesyri, de Marruecos.

Incidencias: Final de la Copa África de Naciones disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69.500 espectadores.

Fuente: EFE