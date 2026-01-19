0-3. Nico Paz asalta el Olímpico de Roma

El medio argentino alcanzó los ocho tantos esta temporada en la Serie A. Acumulaba cuatro duelos sin marcar y este lunes destapó de nuevo el tarro de las esencias para demostrar, sin duda, que es uno de los mejores jugadores del curso en el campeonato italiano.

Solo su compatriota Lautaro Martínez ha marcado más goles que la estrella del Como. Suma 11 y Nico Paz se mantiene al acecho, aunque podría estar algo más cerca porque frente al Lazio se permitió incluso el lujo de fallar un penalti en la primera parte.

Fue prácticamente su único error, porque el guardameta Ivan Provedel, a la media hora, adivinó las intenciones de Nico Paz, que disparó desde los once metros fuerte, a la izquierda del portero del conjunto romano, que adivinó sus intenciones y despejó la pelota.

Pero en ese instante, el Como ya ganaba 0-2, con un tanto de Martin Baturina a los dos minutos tras una excelente asistencia de Álex Valle y otro del mismo Nico Paz, que aprovechó las dudas de la defensa del Lazio para recoger un balón mal despejado y marcar de un certero zurdazo.

El equipo de Cesc Fàbregas se fue al descanso con una clara ventaja y con la sensación de disfrutar de una superioridad aplastante que se concretó al arranque de los segundos 45 minutos. Y, de nuevo, Nico Paz fue protagonista con el golazo de la noche: al borde del área se acomodó el cuerpo y con un zurdazo exquisito cerró cualquier conato de remontada del Lazio.

Fue otra actuación sobresaliente del argentino. Una más esta temporada. El Como la aprovechó para asentarse en los puestos europeos, en concreto en la sexta plaza, con 37 puntos, a cinco de la Liga de Campeones. Y, ya de paso, se quitó de encima a un rival directo. El Lazio, con esta derrota, acabó la jornada a nueve puntos del equipo de Fàbregas. Y, mientras, Nico Paz, llama a las puertas del Real Madrid para regresar la próxima temporada. EFE.