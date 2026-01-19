Amrabat será operado de su lesión de tobillo a finales de la semana en los Países Bajos

Fuentes del Betis indicaron a EFE que el futbolista de origen neerlandés no se reincorporará a la disciplina del equipo tras el torneo, ya que todas las partes han consensuado que sea sometido a una artroscopia por un médico de su confianza en su país natal para resolver de forma definitiva sus molestias persistentes en la zona articular del tobillo derecho.

Aunque el periodo concreto de baja dependerá de su evolución, según la misma fuente, el internacional marroquí estará como mínimo unas tres semanas más alejado de los terrenos de juego.

Amrabat será operado el jueves o el viernes en su país natal, informaron fuentes de la entidad bética, que precisaron que el parte médico de su dolencia se comunicará después de la operación, al no haber superado esas molestias ni haber dado resultado el tratamiento conservador seguido tanto en el Betis como en la selección de Marruecos.

En todo este periodo, el departamento médico y la dirección deportiva del Betis han estado en "permanente contacto" con los médicos de la Federación marroquí y con el propio futbolista, quien, según las fuentes, demostró su "indudable compromiso" con el club y, a pesar de su lesión, forzó para intentar jugar el derbi contra el Sevilla y el partido frente al Barcelona.

El centrocampista marroquí, al final, no pudo disputar esos partidos por el dolor que sufría en la zona dañada y, tras incorporarse y seguir un "tratamiento conservador" con su selección, sí lo hizo en los primeros encuentros de la Copa Africana, pero le limitaron para podeer competir "de manera continuada" con Marruecos, señalaron las fuentes.

Ante esta situación, el Betis, la Federación marroquí, Amrabat y el Fenerbahçe turco -club que lo cedió en verano al equipo sevillano- consensuaron esperar a la finalización del campeonato africano para anunciar la decisión adoptada desde hace ya "algunos días" para que pase por el quirófano.

Tras la intervención, añadieron las fuentes, Amrabat regresará a Sevilla en el momento en que pueda iniciar el trabajo de recuperación.

Amrabat se lesionó al chocar fortuitamente con su compañero Isco Alarcón -que permanece de baja desde entonces- en los primeros minutos del Betis-Utrecht de la Liga Europa del pasado 27 de noviembre y su voluntad por participar en la Copa de África ha pospuesto su operación hasta la finalización del torneo.

El jugador de origen neerlandés, que causó baja con el Betis durante todo diciembre, fue titular en los dos primeros encuentros de la competición africana frente a Comores y Mali, aunque su dolor en el pie dañado sólo le permitió disputar 25 minutos en la eliminatoria de cuartos de final y fue baja en las semifinales y en la final perdida ante Senegal.