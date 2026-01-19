Argentina transmitirá sus partidos del Mundial 2026 por televisión pública

“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026” , afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de la red social X.

Lea más: Independiente Rivadavia gana con paraguayos

El funcionario aclaró que “gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos”, aunque fuentes oficiales consultadas por EFE no aportaron mayores precisiones sobre los términos del acuerdo o el origen de los fondos para abonar la transmisión.

Según informaron medios locales, se trata de un esquema comercial similar al implementado durante el Mundial de Qatar 2022, bajo la gestión del presidente Alberto Fernández (2019-2023) , en el que los costos de producción y derechos de transmisión fueron costeados con ingresos publicitarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la difusión del anuncio de este lunes, el presidente Javier Milei aprovechó para atacar nuevamente a los periodistas al citar una nota de un medio local que aseguró en agosto pasado que los medios públicos transmitirían la competición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El campeonato se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con partidos que se disputarán en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

El conjunto liderado por Lionel Messi quedó emparejado en el Grupo J para enfrentar el 16 de junio a Argelia en la ciudad de Kansas; a Austria en Dallas el 22 de junio, y a Jordania el 27 de junio en la misma ciudad. EFE