Champions League: Por los primeros pases a octavos

El Arsenal, con puntaje perfecto hasta la fecha seis (18 unidades), visitará el mítico Giuseppe Meazza de Milán para tratar de mantener frente al Inter su pleno de victorias en la Liga de Campeones, que regresa esta semana para posiblemente dar los primeros boletos a octavos de final.

El Arsenal, entrenado por Mikel Arteta, es el único que ha ganado todos sus partidos en Champions y puede convertise este martes en el primer clasificado para los octavos de final. El Inter perdió sus dos últimos partidos (2-1 contra el Atlético en Madrid y 1-0 frente al Liverpool en casa) y necesita sumar para mantenerse en el Top 8, sinónimo de clasificación directa a octavos.

También podrían lograr el pase directo a octavos, o al menos quedarse muy cerca, Bayern Múnich (15 puntos), París SG, Manchester City y Atalanta (los tres empatados con 13 unidades). Salvo el campeón francés, que jugará en Lisboa contra el Sporting, el resto se enfrenta a equipos que por ahora están eliminados: Bayern contra Union SG, City frente a Bodo y Atalanta ante el Athletic.

Los cinco primeros clasificados son los únicos equipos que tienen asegurado seguir en la competición al tener sellado, como mal menor, su pase al play off de acceso a octavos (eliminatoria que disputarán los equipos clasificados del noveno al 24º puesto).

La única referencia que se tiene es la de la temporada pasada, cuando se estrenó el actual formato de Liga de Campeones: se necesitaron 16 puntos para meterse directamente en octavos.

* Partidos para este martes: (12:30 hora paraguaya) Kairat Almaty - FC Brujas; (14:45) Bodo/Glimt - Manchester City; (17:00) Sporting de Lisboa - París SG, Tottenham - Borussia Dortmund, FC Copenhague - Napoli, Inter - Arsenal, Villarreal - Ajax, Real Madrid - Mónaco y Olympiacos - Bayer Leverkusen.