El Betis sólo se clasificó en uno de sus ocho precedentes coperos con el Atlético

Hace un siglo, en la primavera de 1926, los dos contendientes -cada uno de los cuales ganó su partido en casa- tuvieron que disputar un desempate para determinar cuál de ellos se clasificaba para los cuartos de final en un grupo en el que también estaba el Cartagena, eliminado con cuatro derrotas.

El encuentro no se disputó en terreno neutral, sino en el Metropolitano de Madrid, donde los locales se impusieron por 4-2, gracias a dos goles de Cosme, uno de Olaso y otro de Saldaña frente al doblete que anotó el bético Álvarez.

Un año más tarde, ambos equipos volvieron a cruzarse en un grupo de tres, esta vez con el Patria como convidado de piedra, que sí lideró el Betis para lograr el pase a cuartos después de empatar en Madrid a uno (marcaron el local Medina y el visitante Carrasco) y vencer por 2-1 en Sevilla, con doblete de Germán frente al gol de rojiblanco Olaso.

En los octavos de final de la edición 1940/41, el Atlético Aviación ganó los dos partidos con rotundidad: 1-5 en la ida, tras remontar el gol inicial de Caballero mediante Pruden (3) y Campos (2), y 8-1 en la vuelta, con cuatro goles de Pruden, dos de Vázquez, Cárdenas y Manín frente al solitario del bético Guillermo.

Aún con la denominación de Atlético Aviación, los capitalinos eliminaron al Betis de la Copa 44/45 tras golearlos por 4-1 en el Metropolitano, donde marcaron Juncosa (2), Martín, Campos y el visitante Castillo y empatar a uno en la vuelta, con tantos de Saro y Adrover.

Con otro empate, esta vez a cero, en el Benito Villamarín comenzó el octavo de final de la edición 67/68, decantada con un 2-1 en Madrid, donde Irureta adelantó a los colchoneros, empató Landa y decidió la suerte de la eliminatoria un autogol del bético Telechía.

En la misma eliminatoria de la Copa 95/96, el Atlético se clasificó para los cuartos de final tras empatar en el Vicente Calderón (1-1, marcaron López y Pier) y ganar por 1-2 en el Benito Villamarín, en un duelo en el que Sabas marcó el gol local e hicieron los tantos visitantes Geli y Penev.

El precedente más reciente entre Betis y Atlético en esta competición, el único en el siglo XXI, fueron los cuartos de final de la campaña 12/13, en la que los hombres de Diego Simeone fueron campeones tras eliminar a los andaluces con un 2-0 en la ida (goles de Falcao y Filipe Luis) y un 1-1 en la vuelta (marcaron Jorge Molina y Diego Costa).