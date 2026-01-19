El City ficha a Guéhi por 23 millones de euros

Esta ganga para el Manchester City ha sido posible porque Marc Guéhi acaba contrato en junio y ya comunicó hace tiempo al Crystal Palace que no tenía pensado renovar para dar un paso adelante en su carrera.

Ante la certeza de que se vaya gratis en verano, el Palace ha priorizado sacar algo de dinero por él en invierno y aprovechar los quince días de mercado que restan para encontrarle un sustituto.

“Cuando me preguntaron si quería ir al City, solo había una respuesta posible. Ahora estoy en el mejor club del mundo”, dijo Guéhi en sus primeras declaraciones como jugador del City.

Guéhi ya estuvo a punto de irse al Liverpool el último día del mercado de verano, pero con todo acordado, el Palace se echó atrás porque solo pudo fichar a uno de los dos reemplazos que Oliver Glasner pedía para que dejar marchar al inglés.

Los ‘Reds’ estaban dispuestos a pagar cerca de 40 millones de euros por él. El central llegó al Palace procedente del Chelsea en 2021 y desde entonces se ha convertido en uno de los mejores defensas de la liga y un habitual en la selección inglesa, con la que ha disputado ya 26 partidos y alcanzado la final de la Eurocopa en 2024.

Con el Palace, Guéhi ha levantado la FA Cup y la Community Shield, además de contribuir a la primera clasificación a Europa en la historia del club. En el City, Guéhi reforzará una defensa muy tocada por las lesiones de larga duración de Josko Gvardiol y Rúben Dias y los constantes problemas físicos de John Stones.

Es el segundo y a priori último fichaje del City tras la incorporación de Antoine Semenyo, por el que el City pagó 72 millones de euros al Bournemouth. EFE