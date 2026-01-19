Fred Grim: Tenemos una posibilidad muy pequeña de pasar, pero hay que ganar dos partidos

"Es una posibilidad muy pequeña, pero mientras exista queremos aprovechar hasta el final las oportunidades que tenemos, pero somos conscientes de que tenemos que ganar dos veces", dijo en la previa al duelo ante el equipo castellonense.

Respecto al último pobre resultado en la liga, Grim comentó que, después del partido, hablaron con los jugadores y vieron los errores para mejorar y llegar con mejor opción de cara a este partido. "Es una buena oportunidad para mejorar", dijo en referencia al partido ante el VIllarreal.

De su rival comentó: se trata de "un oponente muy serio, terceros en la Liga y cada semana están demostrando su nivel y su capacidad, por lo que somos conscientes de su nivel. Es un equipo muy peligroso, sabemos de su calidad y de sus virtudes".

Además, Grim apuntó que el Villarreal también necesita ganar este partido porque "quiere curarse la herida de no haber ganado todavía en Champions y más en su campo", comentó.

"Somos dos equipos que quieren ganar a toda costa. Quizás por eso vaya a ser un partido muy abierto y con muchas oportunidades, pero en cualquier caso un partido interesante porque ambos equipos quieren ir a por la victoria. Ellos son un equipo muy peligroso con espacios y que no necesitan tener la pelota para hacer peligro", agregó.

Sobre a un posible cambio de idea de juego, el entrenador neerlandés comentó que hace unas semanas han comentado que intentan "dar algunos pasos", pero que también depende "contra quién juegues y dónde juegues, y ahora jugamos fuera de casa", dijo.