Infantino juzga de “inaceptable” el caos en la final de la Copa de África

Senegal ganó la final de la Copa de África ante Marruecos tras la prórroga por 1-0, en un partido que cayó en el más absoluto caos en Rabat. Un penalti señalado a favor del país anfitrión al final del tiempo reglamentario, justo después de un gol anulado a Senegal, provocó que parte del equipo senegalés abandonara el terreno de juego.

“Condenamos firmemente el comportamiento de algunos jugadores senegaleses y de los miembros del cuerpo técnico. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera”, declaró Infantino en un comunicado enviado a la AFP.

“La violencia no puede ser tolerada en nuestro deporte; es sencillamente inaceptable. Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los árbitros, dentro y fuera del terreno de juego”, continuó el presidente de la FIFA, presente en la final.

Las tensiones se trasladaron a las gradas, donde los aficionados de los Leones de la Teranga intentaron invadir el campo durante cerca de 15 minutos, incluso cuando Brahim Díaz se disponía a lanzar su penalti, finalmente fallado, y fueron contenidos con dificultad en una pelea con los auxiliares de seguridad, apoyados por las fuerzas del orden.

“Los equipos deben jugar respetando las reglas de juego porque cualquier otro comportamiento pone en peligro la esencia misma del fútbol”, añadió Infatino.

“Las escenas deplorables de las que hemos sido testigos hoy deben ser condenadas y no deben volver a repetirse”.

“Medidas apropiadas”

El presidente de la FIFA solicitó a “los órganos disciplinarios competentes de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) tomar las medidas apropiadas”.

La CAF, organizadora del torneo, publicó un comunicado este lunes para condenar “el comportamiento inaceptable de ciertos jugadores y miembros del equipo técnico durante la final de la CAN”.

La entidad añadió que pondrá en conocimiento de las instancias jurídicas competentes cualquier muestra de “comportamiento inapropiado” de los protagonistas del partido en vistas a eventuales sanciones.

Horas más tarde la Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) anunció el envío del caso a la CAF y a la FIFA por los incidentes que involucraron a parte del equipo y del público senegalés.

La FRMF “recurrirá a los procedimientos legales” ante la CAF y la FIFA “a fin de pronunciarse sobre la retirada de la selección nacional senegalesa del terreno de juego así como sobre los acontecimientos que acompañaron esta decisión”, indicó en un comunicado.

“Esta situación tuvo un impacto significativo en el desarrollo normal del encuentro y en el rendimiento de los jugadores”, estimó la FRMF.