Kovács (RUM), Kavanagh (ING) y Makkelie (NED), árbitros para Atlético, Barça y Athletic

En el estadio Ali Sami Yen de Estambul, Kovacs contará con el neerlandés Rob Dieperink en el VAR, junto a los rumanos Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, Szabolcs Kovacs como cuarto árbitro y Cătălin Popa como asistente del VAR.

Kovács (41 años), que dirigió la última final de la "Champions" PSG-Inter (5-0), pitó al Atlético de Madrid en el partido de ida de cuartos de final de la temporada 2021-2022 en el campo del Manchester City (1-0); en la campaña siguiente en la fase de grupos en Brujas (2-0) y en la 2023-2024 en la ida de los octavos de final en el estadio del Inter de Milán (1-0).

En el Slavia Praga-Barcelona Chris Kavanagh (40 años) dirigirá por primera vez al Barça, tras haber arbitrado al Slavia Praga en la segunda jornada de esta temporada en Milán ante el Inter (3-0).

El equipo arbitral inglés lo completarán Stuart Attwell en el VAR, junto a Dan Cook e Ian Hussin como asistentes, Sam Barrott como cuarto árbitro y Peter Bankes asistente del VAR.

En el Atalanta-Athletic Club Danny Makkelie se estrenará con ambos clubes y estará acompañado por el inglés Michael Salisbury en el VAR y los neerlandeses Hessel Steegstra y Jan de Vries en las bandas, junto a Allard Lindhout como cuarto árbitro y el escocés Andrew Dallas como asistente del VAR.

El árbitro español Carlos del Cerro Grande formará parte como VAR del equipo arbitral del Chelsea-Pafos, encabezado por el belga Erik Lambrechts.