La cesión de Ter Stegen al Girona, avanzada

Si bien las mismas fuentes consultadas subrayan que el acuerdo no está cerrado, se espera que la llegada del capitán del primer equipo azulgrana pueda concretarse en los próximos días, tal y como han informado varios medios de comunicación.

De confirmarse dicha operación, Ter Stegen, que esta temporada solo ha disputado un partido con el Barça -la eliminatoria de los dieciseisavos de final contra el Guadalajara-, encontraría un equipo para gozar de minutos antes del Mundial que se disputará el próximo verano.

Asimismo, el Girona necesita un portero para cubrir la marcha del croata Dominik Livakovic, en la rampa de salida.

En este sentido, el técnico del club gerundense, Míchel Sánchez, confirmó hace uno mes que el portero croata, cedido por el Fenerbahçe, le había comunicado su intención de salir del Girona sin llegar a debutar para poder recalar en un tercer equipo en este mercado de invierno para también tener minutos con vistas a la Copa del Mundo .

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La marcha de Livakovic, a la sombra del argentino Paulo Gazzaniga, parecía inminente y el Girona le dio permiso para incorporarse una semana tarde a los entrenamientos después de Navidad para acabar de cerrar su futuro, pero de momento sigue en Montilivi.

La situación de Livakovic también debería resolverse más pronto que tarde porque Míchel ha confirmado en rueda de prensa que la prioridad de las dos partes sigue siendo la de buscar una salida.