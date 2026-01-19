LaLiga de España: Akor Adams frena la caída del Sevilla frente al Elche

En la primera acción en la que los mediapuntas del Elche pudieron combinar, Febas encontró un hueco en la defensa sevillista para filtrarse y batir a Vlachodimos con un disparo ajustado. Germán Valera amplió el marcador para el Elche.

La insistencia del Sevilla, ante un Elche excesivamente relajado, encontró el premio a once minutos del final, cuando Akor recogió un rechace del poste tras un disparo de Sierra para marcar a placer. En tiempo añadido, Akor anotó el empate de tiro penal y le dio al Sevilla su primer punto de este año.

* Líderes: Barcelona 49 puntos, Real Madrid 48, Villarreal y Atlético de Madrid 41, Espanyol 34, Betis, Celta de Vigo 32, Elche, Sociedad, Athletic y Girona 24.