Fútbol Internacional
19 de enero de 2026 - 20:14

LaLiga de España: Akor Adams frena la caída del Sevilla frente al Elche

El delantero del Sevilla Akor Adams (2-d) lanza el penalti para marcar el segundo gol ante el Elche, durante el partido de LaLiga EA Sports que Elche CF y Sevilla FC disputan este lunes en el estadio Martínez Valero.
El delantero del Sevilla Akor Adams (2-d) lanza el penalti para marcar el segundo gol ante el Elche, durante el partido de LaLiga EA Sports que Elche CF y Sevilla FC disputan este lunes en el estadio Martínez Valero. Pablo Miranzo

Dos goles del delantero nigeriano Akor Adams, el último de ellos en el tiempo añadido y de penalti, permitieron al Sevilla frenar su caída clasificatoria ante un Elche que se confió con una cómoda renta en el marcador y no supo administrar su ventaja.

Por ABC Color

En la primera acción en la que los mediapuntas del Elche pudieron combinar, Febas encontró un hueco en la defensa sevillista para filtrarse y batir a Vlachodimos con un disparo ajustado. Germán Valera amplió el marcador para el Elche.

La insistencia del Sevilla, ante un Elche excesivamente relajado, encontró el premio a once minutos del final, cuando Akor recogió un rechace del poste tras un disparo de Sierra para marcar a placer. En tiempo añadido, Akor anotó el empate de tiro penal y le dio al Sevilla su primer punto de este año.

* Líderes: Barcelona 49 puntos, Real Madrid 48, Villarreal y Atlético de Madrid 41, Espanyol 34, Betis, Celta de Vigo 32, Elche, Sociedad, Athletic y Girona 24.